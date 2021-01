Boston Metal beschafft 50 Mio. USD für Dekarbonisierung der Stahlherstellung

Boston Metal gab heute bekannt, dass über eine Finanzierungsrunde der Serie B 50 Millionen US-Dollar beschafft wurden, die das Unternehmen in die Lage versetzen, die Umsetzung seiner MOE-Technologie (Molten Oxide Electrolysis, Schmelzoxidelektrolyse) in industriellem Umfang zu beschleunigen, um die Stahlherstellung emissionsfrei zu machen. Die Finanzierungsrunde wurde angeführt von Piva Capital, BHP Ventures und der mit FMR LLC verbundenen Privatinvestitionsfirma Devonshire Investors. FMR LLC ist die Muttergesellschaft von Fidelity Investments. Die bestehenden Investoren Breakthrough Energy Ventures, Prelude Ventures, OGCI Climate Investments und The Engine nahmen ebenfalls an der Runde teil, worin sich die anhaltende starke Unterstützung des Unternehmens und seine unlängst erzielten Leistungen widerspiegeln.

„Boston Metal läutet ein neues Zeitalter der Metallurgie ein“, erklärte Tadeu Carneiro, Chairman und CEO von Boston Metal. „Die Stahlherstellung verlässt sich seit Jahrtausenden auf dieselbe Grundformel, und für einen richtungweisenden Wandel einer derartigen Industrie braucht man eine seltene Kombination von Menschen, Technologie und Finanzpartnern. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde hat Boston Metal alle drei Elemente zusammengebracht und befindet sich nun in einer Position, die Stahlproduktion in Zukunft effizient, modular und sauber zu gestalten.“