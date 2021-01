--------------------------------------------------------------

Frankfurt (ots) - Zum GIücklichsein bedarf es wenig - ein Festgeld reicht schon.

Zwischen Festgeld und Sparbuch: Die Eurozins-Studie zeigt Unterschiede in der

Zufriedenheit mit verschiedenen Anlageformen. Laut dem aktuellen Anlagebarometer

von Eurozins, sind Festgeldinhaber sehr zufriedene Menschen.





Befragt wurden dazu 500 Privathaushalte. Bausparverträge, Aktienfonds oderMischfonds rangieren in der Glücklichmacher-Liste, allerdings nur knapp hinterder Anlage in Festgeldanlagen. Sparbuch-, oder Sparbrief-Besitzer hingegen sindweniger glücklich. Laut Studie ist mit diesen Anlageformen noch nicht einmaljeder fünfte Befragte zufrieden.Wir lernen also: Der Weg zum GIücklichsein führt über Festgelder. Rund 49Prozent der Festgeld-Besitzer sind glückliche und zufriedene Menschen. Bei derGruppe der 20 - 29 jährigen Festgeldbesitzer sind sogar dreiviertel mit dieserAnlageform zufrieden und glücklich. Mit den Mischfonds sind immerhin noch 44Prozent der Befragten zufrieden. Aber warum wählen Besitzer von anderenAnlageformen nicht einfach ein Festgeld, um ihr Leben im Glück zu beginnen? Auchdarauf bietet die Studie von Eurozins eine Antwort:Nur 21 Prozent der Anleger sind bereit, über einen bestimmten Zeitraum auf dieVerfügbarkeit von Geld zu verzichten - selbst wenn sie mit der gewähltenAnlageform unzufrieden sind. Viele Anbieter von Festgeldern stellen dieInvestitionen erst innerhalb von 6 oder 12 Monaten zur Verfügung. In Zeiten vonCorona & Co. wollen viele Anleger eine schnelle Verfügbarkeit haben, wie es beiEurozins bspw. der Fall ist. Das bleibt jedoch nur die Ausnahme. Viele Anbieter"safen" das Geld erst einmal. Auch beim aktuellen Niedrigzinsniveau scheuenviele diese Anlageformen. Selbst wenn nach Meinung von 60 Prozent der Anlegerdie Niedrigzinsphase noch in den nächsten sechs Monaten anhält und keineBesserung in Sicht ist. Dabei muss der Einstieg in das Festgeldmanagement nichtzwangsläufig nachteilig sein im Bereich der Verfügbarkeit. Die passendenFestgelder und ein kostengünstiges Festgeldmanagement sind wichtige Faktoren, umnicht nur die Zufriedenheit, sondern auch die eigenen Finanzziele zu erreichen.Die Finanzplattform Eurozins bietet mit dem passenden Festgeldfinder, derRückvergütung von Zinsen und Anlagen eine attraktive Möglichkeit, nicht nur dierichtige Anlageform für die eigenen Ziele und Ansprüche zu finden, sondern aucheine kostengünstige Umsetzung zu ermöglichen. In der Eurozins Community werdenMeinungen anderer Kunden veröffentlicht und belegen die Erfolgsquote. Durch dieKosteneinsparung, dank Rückvergütung nach der Laufzeit und derZwischenausschüttungen, wird das Festgeldmanagement bei Eurozins mit enormenKostenvorteilen umgesetzt.Pressekontakt:Eurozins (für die Stockholms Berhantering AB)Ringvägen 100SE- 118 60 StockholmGuido Dreßen, Head of Communicationsmailto:presse@euro-zins.com+46 843 737 988Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/151763/4808941OTS: Stockholms Berhantering AB