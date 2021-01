GOLDMAN SACHS belässt PHILIPS NV auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Philips von 50 auf 52 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Analystin Veronika Dubajova berücksichtigte in einer am Montag vorliegenden Studie jüngste Währungsentwicklungen in ihren Schätzungen für den Hersteller von Gesundheitstechnik - mit eher negativen Folgen, was ihre Schätzungen betrifft. Das dennoch erhöhte Kursziel begründete sie damit, dass sie dieses nun nur noch am Jahr 2022 festmache./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2021 / 12:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.