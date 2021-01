Marizyme gibt bekannt, dass DuraGraft® im Wiener Herzzentrum Floridsdorf als Behandlungsstandard bei koronaren Bypass-Operationen (CABG) eingesetzt wird

Jupiter, Fla. (ots/PRNewswire) - DuraGraft ist eine einmalige intraoperative

Gefäßtransplantatbehandlung, die entwickelt wurde, um Transplantaterkrankungen

und -versagen vorzubeugen und die mit Transplantatversagen verbundenen

klinischen Komplikationen bei der vaskulären Chirurgie zu verringern.



Marizyme, Inc. (OTCQB: MRZM), ein globales Biotechnologie-Unternehmen, das

Produkte entwickelt, um die Belastung durch Ischämie-Reperfusionsverletzungen

bei Gewebetransplantationen, Organtransplantationen und anderen chirurgischen

Indikationen zu reduzieren, gab heute bekannt, dass das Wiener Herzzentrum

Floridsdorf in Wien seit August 2020 die erste Klinik weltweit ist, die das

Hauptprodukt des Unternehmens, DuraGraft®, als Standard für die Spülung und

Lagerung von Saphenusvenentransplantaten von der Entnahme bis zur

Transplantation bei Patienten mit koronarer Bypass-Operation (CABG) verwendet.





Das Wiener Herzzentrum Floridsdorf, ein international anerkanntesVorzeigezentrum, ist Österreichs neuestes Super-Specialty-Zentrum. Es wurde 2019eröffnet und ist eines der modernsten Zentren in Europa. Das Krankenhaus verfügtüber ein Herz- und Gefäßzentrum mit einem Schwerpunkt auf Aorteneingriffen undminimal-invasiven kardiovaskulären Eingriffen sowie allen CABG-Verfahren. DasZentrum führt etwa 500 CABG-Operationen pro Jahr durch und ist Teil des"Laufenden Multizentrischen EU-Registers zur Bewertung der Ergebnisse beiCABG-Patienten: Behandlung von Gefäßleitungen mit DuraGraft, einem neuartigenInhibitor für Endothelschäden (VASC)." Aufgrund der Ergebnisse, die DuraGraftbei der Verbesserung der Patientenresultate erzielt hat, hat dasHerzchirurgische Zentrum am Wiener Herzzentrum Floridsdorf DuraGraft im August2020 als Standard für CABG-Operationen anerkannt."Wir haben vielversprechende Beweise gesehen, die die Bedeutung einerangemessenen Transplantatbehandlung während der Operation und die Rolle vonDuraGraft bei der signifikanten Verbesserung der Ergebnisse bei allen Patientenbestätigen. Darüber hinaus haben wir bei einer aktuellen Studie einensignifikanten Schutz des Myokards durch die Verwendung von DuraGraft während derCABG beobachten können", sagte Oberarzt Priv. Doz. Dr. Bernhard Winkler vomWiener Herzzentrum Floridsdorf.Der Chefarzt der Herzchirurgie am Klinikum, Prof. Dr. Martin Grabwenwöger,sagte: "Kochsalzlösung, Blut und gepufferte Lösungen galten lange Zeit alsStandard für CABG-Operationen; Studien haben jedoch gezeigt, dass DuraGraftseine Vorgänger übertrifft. Wir sind erfreut, DuraGraft als neuenBehandlungsstandard für die CABG-Chirurgie zu verwenden."