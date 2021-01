Bundesgesundheitsministerium und nal von minden starten Zusammenarbeit (FOTO)

Moers (ots) - Das Medizintechnik-Unternehmen nal von minden aus Moers ist jetzt

offizieller Partner des Bundesministeriums für Gesundheit. Das Ministerium

integriert den neuen COVID-19-Antigen-Schnelltest der nal von minden GmbH in die

nationale Teststrategie. Das Medizintechnik-Unternehmen verpflichtet sich, jeden

Monat allein für Deutschland eine Million Tests bereit zu stellen. Das

"Memorandum of Understanding" gilt ab sofort, von Januar bis Juni 2021.



Das Ziel dieser Zusammenarbeit: Das Bundesgesundheitsministerium möchte nur noch

qualitativ hochwertige Schnelltests zum Nachweis einer Infektion mit dem

Coronavirus in Deutschland einsetzen. Der Schnelltest der nal von minden GmbH -

der NADAL® COVID-19-Antigentest - erfüllt diese Qualitätsanforderungen. Außerdem

möchte das Bundesgesundheitsministerium die Verfügbarkeit an Schnelltests für

die Bundesbürger sichern. Die nal von minden GmbH hat zugesichert, monatlich die

gewünschte Menge an Tests für Deutschland bereit zu stellen.







COVID-19-Antigen-Schnelltest", freut sich Roland Meißner, Geschäftsführer der

nal von minden GmbH. Die Qualität des NADAL® COVID-19-Antigentests ist kürzlich

in einer Studie der Berliner Charité von Virologe Prof. Dr. Christian Drosten

überprüft worden. Ferner wurde der Schnelltest vom Paul-Ehrlich-Institut

evaluiert und die sehr gute Qualität bestätigt.



Meißner: "Die Qualität eines Corona-Schnelltests ist enorm wichtig, um die

Pandemie einzudämmen. Nur wenn Schnelltests zuverlässige Ergebnisse liefern,

können mit dem Corona-Virus infizierte Menschen schnell ermittelt und andere

dadurch besser geschützt werden."



Die nal von minden GmbH hat sich in dem "Memorandum of Understanding" bereit

erklärt, die Gesundheitseinrichtungen in Deutschland mit monatlich einer Million

Schnelltests zu beliefern - ab sofort, schon im Januar, bis Juni 2021. Die

Schnelltests sind in erster Linie für Einrichtungen des Gesundheitswesens

gedacht, darunter vor allem Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste,

Reha-Einrichtungen, Arztpraxen und Apotheken.



"In jüngster Zeit war die Nachfrage an unseren Tests europaweit sehr groß", sagt

Meißner. "Daher ist die Idee des Bundesgesundheitsministeriums, Tests für die

Bundesbürger zu reservieren, natürlich sehr gut." Meißner betont, dass sein

Unternehmen weitere Antigentests liefern könnte: "Wir haben unsere Produktion

hochgefahren."



Der NADAL® COVID-19-Antigentest wurde während der Pandemie bereits millionenfach

eingesetzt und liefert in nur 15 Minuten ein Ergebnis. Für den Test wird ein

Abstrich aus dem Mund- oder Nasenrachenraum durch medizinisches Fachpersonal

durchgeführt. Der Antigentest weist spezifische virale Bestandteile direkt nach:

Und zwar sogenannte Nukleoprotein-Antigene. Diese Eiweiße ummanteln das aus

Ribonukleinsäure (RNA) bestehende Erbmaterial der COVID-19-Viren.



Die diagnostische Spezifität liegt bei über 99,9 Prozent, die diagnostische

Sensitivität bei 97,56 Prozent.Die Spezifität gibt Auskunft darüber, ob alle

gesunden, getesteten Menschen auch als Gesunde erkannt werden. Die Sensitivität

zeigt an, ob alle Kranken auch als Kranke erkannt werden.



Unternehmensinformation



Die nal von minden GmbH. Die nal von minden GmbH in Moers ist seit 38 Jahren

Spezialist auf dem Gebiet der medizinischen Diagnostik. Das Portfolio umfasst

Schnelltests und Labortests für verlässliche Diagnosen innerhalb der

Bakteriologie, Kardiologie, Gynäkologie, Infektionskrankheiten, Urologie und

Toxikologie. Die nal von minden GmbH hat insgesamt rund 220 Mitarbeiter an 9

europäischen Standorten.



Pressekontakt:



Hellwig PR

Medizin und Medizintechnik

Gabriele Hellwig M.A.

Garstedter Weg 268

22455 Hamburg

Tel.: 040 / 38 66 24 80

E-Mail: mailto:info@hellwig-pr.de

Internet: http://www.hellwig-pr.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/149481/4808996

OTS: nal von minden GmbH





"Das ist eine Auszeichnung für unser Unternehmen und unserenCOVID-19-Antigen-Schnelltest", freut sich Roland Meißner, Geschäftsführer dernal von minden GmbH. Die Qualität des NADAL® COVID-19-Antigentests ist kürzlichin einer Studie der Berliner Charité von Virologe Prof. Dr. Christian Drostenüberprüft worden. Ferner wurde der Schnelltest vom Paul-Ehrlich-Institutevaluiert und die sehr gute Qualität bestätigt.Meißner: "Die Qualität eines Corona-Schnelltests ist enorm wichtig, um diePandemie einzudämmen. Nur wenn Schnelltests zuverlässige Ergebnisse liefern,können mit dem Corona-Virus infizierte Menschen schnell ermittelt und anderedadurch besser geschützt werden."Die nal von minden GmbH hat sich in dem "Memorandum of Understanding" bereiterklärt, die Gesundheitseinrichtungen in Deutschland mit monatlich einer MillionSchnelltests zu beliefern - ab sofort, schon im Januar, bis Juni 2021. DieSchnelltests sind in erster Linie für Einrichtungen des Gesundheitswesensgedacht, darunter vor allem Krankenhäuser, Pflegeheime, Pflegedienste,Reha-Einrichtungen, Arztpraxen und Apotheken."In jüngster Zeit war die Nachfrage an unseren Tests europaweit sehr groß", sagtMeißner. "Daher ist die Idee des Bundesgesundheitsministeriums, Tests für dieBundesbürger zu reservieren, natürlich sehr gut." Meißner betont, dass seinUnternehmen weitere Antigentests liefern könnte: "Wir haben unsere Produktionhochgefahren."Der NADAL® COVID-19-Antigentest wurde während der Pandemie bereits millionenfacheingesetzt und liefert in nur 15 Minuten ein Ergebnis. Für den Test wird einAbstrich aus dem Mund- oder Nasenrachenraum durch medizinisches Fachpersonaldurchgeführt. Der Antigentest weist spezifische virale Bestandteile direkt nach:Und zwar sogenannte Nukleoprotein-Antigene. Diese Eiweiße ummanteln das ausRibonukleinsäure (RNA) bestehende Erbmaterial der COVID-19-Viren.Die diagnostische Spezifität liegt bei über 99,9 Prozent, die diagnostischeSensitivität bei 97,56 Prozent.Die Spezifität gibt Auskunft darüber, ob allegesunden, getesteten Menschen auch als Gesunde erkannt werden. Die Sensitivitätzeigt an, ob alle Kranken auch als Kranke erkannt werden.UnternehmensinformationDie nal von minden GmbH. Die nal von minden GmbH in Moers ist seit 38 JahrenSpezialist auf dem Gebiet der medizinischen Diagnostik. Das Portfolio umfasstSchnelltests und Labortests für verlässliche Diagnosen innerhalb derBakteriologie, Kardiologie, Gynäkologie, Infektionskrankheiten, Urologie undToxikologie. Die nal von minden GmbH hat insgesamt rund 220 Mitarbeiter an 9europäischen Standorten.Pressekontakt:Hellwig PRMedizin und MedizintechnikGabriele Hellwig M.A.Garstedter Weg 26822455 HamburgTel.: 040 / 38 66 24 80E-Mail: mailto:info@hellwig-pr.deInternet: http://www.hellwig-pr.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/149481/4808996OTS: nal von minden GmbH