Seite 2 ► Seite 1 von 4

Stuttgart/Detroit (ots) - Intelligente, klimafreundliche Lösungen fürGesundheit, Wohnen, Industrie und Mobilität- Bosch-Geschäftsführer Michael Bolle: "Bosch verbindet KI und Konnektivität zuAIoT, um die Energieeffizienz zu erhöhen und Corona zu bekämpfen."- Intelligenter Gesundheitsschutz: Bosch AIoT-Lösungen erhalten CES® InnovationAward Honorees.- Weiterentwickelte Software: Corona-Schnelltest von Bosch erkennt positiveProben jetzt schon in weniger als 30 Minuten.- Sustainable #LikeABosch: Fortsetzung der Imagekampagne zeigt, wie jeder einenBeitrag zum Klimaschutz leisten kann.- Leistung im Klimaschutz zahlt sich aus: Carbon Disclosure Project führt Boschin der "A-Liste".- KI im All: Bosch-Expertise zur Entwicklung intelligenter Navigation vonMinirobotern auf der Mondoberfläche.Sowohl für die menschliche Gesundheit als auch den Schutz unseres Planeten:Bosch setzt auf AIoT und nutzt die Möglichkeiten, die Daten, künstlicheIntelligenz und das Internet der Dinge bieten, um mit technischen LösungenMensch und Natur zu dienen. "Wir verbinden KI und Konnektivität zu AIoT, um dieEnergieeffizienz zu erhöhen und Corona zu bekämpfen", sagt Bosch-GeschäftsführerMichael Bolle. "AIoT bietet enormes Potenzial - wir nutzen dies bereits heuteund bauen unser Engagement in Zukunft noch weiter aus." Unter dem Motto"Sustainable #LikeABosch" präsentiert das Unternehmen auf der virtuellenTechmesse CES 2021 intelligente, nachhaltige Lösungen für die BereicheGesundheit, Wohnen und Mobilität.Zu den Messeneuheiten von Bosch zählt der weltweit erste selbstlernendeKI-Sensor für Wearables und Hearables im Bereich Fitness-Tracking. Da die KI aufdem Sensor selbst läuft (Edge AI), ist während des Trainings keineInternetverbindung mehr nötig - dies erhöht Energieeffizienz und Datenschutz.Zudem präsentiert das Unternehmen einen Sensor, der unter anderem Luftgüte undrelative Feuchtigkeit misst und somit Aufschluss über die Konzentration vonAerosolen in der Luft gibt - eine Angabe, die im Einsatz gegen Corona anBedeutung gewonnen hat. Im Kampf gegen das Virus können auch BoschSicherheitskameras unterstützen. Dank KI bieten sie die Möglichkeit,verschiedenste kundenspezifische Anwendungen umzusetzen. So misst eine neueKameralösung mit integrierter intelligenter Videoanalyse kontaktlos,anonymisiert und hochpräzise die Körpertemperatur - mit maximal einem halbenGrad Abweichung. Darüber hinaus kann mittels einer Softwarelösung für die offeneKamera-Plattform des Bosch Start-ups Security and Safety Things die Anzahl vonPersonen auf Verkaufsflächen gemäß jeweiliger Corona-Bestimmungen erfasst