Veristat startet Geschäftsbetrieb in Spanien und ernennt Dr. Montserrat Barceló zur Vizepräsidentin für Europa

Veristat , ein wissenschaftlich orientiertes und global tätiges klinisches Forschungsunternehmen (CRO), gab heute die Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit in Spanien und die Ernennung von Dr. Montserrat (Montse) Barceló Riera zum Vice President für Europa bekannt. Montse unterstützte die Etablierung der neuen Veristat-Tochtergesellschaft mit Sitz in Barcelona, Spanien. Die Stadt Barcelona ist als eines der am schnellsten wachsenden Biotechnologie-Zentren für klinische Onkologie-Studien bekannt.

Dr. Montse Barceló, Vice President, Europe, Veristat (Photo: Business Wire)

In dieser Rolle wird Dr. Barceló ihre Energie und Erfahrung vorrangig darauf verwenden, den wachsenden europäischen Kundenstamm und die funktionalen Fähigkeiten von Veristat zu leiten, wobei sie sich mit Unterstützung durch ein Team aus Spitzenkräften der Branche auf hochkarätige Kundenbindung konzentriert.

„Wir heißen Dr. Barceló herzlich im Führungsteam von Veristat willkommen“, sagte Patrick Flanagan, Chief Executive Officer bei Veristat. „Montses nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Ausbau des klinischen Studienbetriebs in ganz Europa ist für die Leitung und Erweiterung unseres Geschäftsbetriebs von entscheidender Bedeutung.“

Dr. Barceló erwarb ihren medizinischen Doktortitel in Allgemeinmedizin und Chirurgie an der Universität Barcelona in Spanien. Sie begann ihre Karriere im Bereich Pharmadienstleistungen bei Clinical Data Care, einer schwedischen Datenmanagement-CRO, wo sie als General Manager für Spanien tätig war. Später in ihrer Karriere wechselte sie als Regional Managing Director zum skandinavischen CRO TFS und stieg dort zum Global Chief Operating Officer auf. In dieser Position war sie für 18 Länder weltweit und mehr als 600 klinische Forschungsexperten in 23 Niederlassungen verantwortlich.

„Ich bin begeistert, in dieser wichtigen Zeit zu Veristat zu stoßen“, sagte Dr. Barceló, Vice President, Europe bei Veristat. „Ich freue mich darauf, die strategischen Initiativen des Unternehmens zu unterstützen, das europäische Team zu verstärken und unsere Fähigkeiten weiterzuentwickeln, mit denen wir Biotech- und Pharmaunternehmen bei der Durchführung klinischer Studien in Europa und weltweit helfen.“

Als Vice President, Europe bei Veristat wird Dr. Barceló den strategischen europäischen Wachstumsplan vorantreiben und das Dienstleistungsangebot durch organische und akquisitorische Wachstumsinitiativen erweitern, um den Erfolg der Kunden zu gewährleisten. Veristat wird seinen Kundenstamm sowie die Bereiche Klinik, Biometrie, Pharmakovigilanz und Zulassung in ganz Europa weiter ausbauen. Montse will sicherstellen, dass im Zuge des Wachstums jederzeit die hochwertigen wissenschaftlichen Standards beibehalten werden, die das Unternehmen seinen Kunden in Nordamerika, Taiwan und Europa bietet.

Über Veristat

Veristat, ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO), hilft Sponsoren bei der Lösung der einzigartigen und komplexen Herausforderungen, die mit der beschleunigten klinischen Entwicklung von Therapien bis hin zur erfolgreichen regulatorischen Zulassung einhergehen. Mit mehr als 26 Jahren Erfahrung in der Planung und Durchführung klinischer Studien ist Veristat in der Lage, jedes Entwicklungsprogramm zu unterstützen. Unser Team hat in den vergangenen zehn Jahren fast 100 Anträge auf Zulassung zur Vermarktung bei Zulassungsbehörden weltweit vorbereitet.

Veristats Fokus auf die Entwicklung neuartiger Medikamente hat zu Erfolgen beim Umgang mit Unwägbarkeiten geführt, die in komplizierten therapeutischen Bereichen auftreten, wie z. B. bei seltenen/extrem seltenen Krankheiten, neuartigen Therapien, Onkologie und Studien zu Infektionskrankheiten. Wir wenden dieses grundlegende Wissen jeden Tag an, um die Herausforderungen sowohl einfacher als auch komplexester klinischer Programme zu lösen. Veristat hat weltweit ein außergewöhnliches Team von Experten zusammengestellt, die die Feinheiten der therapeutischen Entwicklung beherrschen und es Sponsoren ermöglichen, erfolgreich Leben zu verlängern und zu retten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.veristat.com.

