Roborock setzt mit der Vorstellung des innovativen Produktes Roborock S7 neue Maßstäbe in Sachen Sauberkeit

Hongkong (ots/PRNewswire) - Das weltweit erste 1 Sonic Mopp-Wischsystem mit

intelligenter Lift-Technologie in einem Saugroboter sorgt für eine kraftvolle

und komfortable Reinigung



Roborock (https://de.roborock.com/) , ein Unternehmen, das auf die Entwicklung

und Produktion von Saugrobotern und kabellosen Staubsaugern spezialisiert ist,

stellt heute den neuen Roborock S7 auf der Consumer Electronics Show 2021 (CES)

vor. Ein fortschrittlicher Saug- und Wischroboter, der zugleich mit einer der

schnellsten Sonic2 Mopp-Wischfunktionen auf dem Markt und einer intelligenten,

automatischen Lift-Technologie für eine kraftvolle, nahtlose Reinigung

ausgestattet ist. Der S7 ist speziell für den reibungslosen Übergang zwischen

unterschiedlichen Oberflächen entwickelt worden und vereinfacht das

Reinigungserlebnis durch eine noch effektivere Anwendung ohne Unterbrechung.3





"Das Ziel bei jedem Roborock-Produkt ist die Benutzerfreundlichkeit", sagtRichard Chang, Chief Executive Officer von Roborock. "Der Wischvorgangerforderte in der Vergangenheit Zeit und Input des Nutzers, da hierfür Barrierenund bestimmte Zonen festgelegt werden mussten. Mithilfe der neu entwickeltenOberflächenerkennungs-Technologie optimiert der S7 den Prozess des Wischensbeispiellos - das Wischelement wird nun automatisch angehoben, um Teppiche zuvermeiden und so eine mühelose und gleichzeitig tiefere Reinigung als zuvor zuermöglichen."Optimierte Wischfunktion- Der Roborock S7 ist mit einer der schnellsten 4 Sonic Mopp-Wischfunktionen aufdem Markt ausgestattet. Je nach Einstellung schrubbt der Mopp zwischen 1.650Mal/Min bis 3.000 Mal/Min bei der Reinigung über den Boden und beseitigt dabeihartnäckigsten, eingetrockneten Schmutz. So bleiben die Böden strahlend undsauber. Neu ist auch der "Gründlich" Modus, bei dem die gleiche Fläche zweimalgewischt wird, um ein gründliches Reinigungsergebnis zu erzielen.- Die intelligente VibraRise(TM)-Technologie hebt den Wischmopp automatisch an,wenn Teppiche erkannt werden und ermöglicht eine flinke Navigation auch beianspruchsvollen Umgebungen.Diese neue Roborock Ultraschall-Teppicherkennungstechnologie ermöglicht es demS7, Hartböden zu wischen und gleichzeitig Teppiche in einem einzigenReinigungsdurchgang ohne Unterbrechung zu saugen. Zusätzlich wird dasWischelement auch bei der Rückkehr zur Ladestation gehoben, wodurchsichergestellt wird, dass gerade gereinigte Böden sauber bleiben.Ausgestattet für mehr Leistung- Die verbesserte Hauptbürste 5 schmiegt sich besser an den Boden, um einesaubere Bewegung zu gewährleisten. Zusammen mit einer starken Saugleistung von