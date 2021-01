CureVac hat am Mittwoch neue Testdaten für den potenziellen, bisher noch nicht zugelassenen COVID-19 Impfstoff CVnCoV vorgelegt. Bei nichtmenschlichen Primaten habe der Impfstoff auch bei einer geringen Dosierung Immunogenität und Schutzwirkung gegen das SARS-CoV-2 Virus verursacht. Es sei zu einer ausgeprägten Immunantwort gekommen, so das Tübimger Biotech-Unternehmen. Mit den präklinischen Daten will man die laufende ...