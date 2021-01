Türkei bietet Griechenland im Erdgasstreit Verhandlungen an

ISTANBUL/ATHEN (dpa-AFX) - Die Türkei hat Griechenland zu Verhandlungen zur Beilegung des Erdgasstreits eingeladen. "Mit dem heutigen Tag laden wir Griechenland dazu ein, mit den Erkundungsgesprächen, von denen die erste Sitzung im Januar stattfinden soll, anzufangen", sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montag. "Die Agenda der Erkundungsgespräche steht natürlich fest." Man werde über "alle strittigen Themen mit Griechenland" verhandeln.

Genau das aber will Athen nicht - aus Sicht der griechischen Regierung soll es bei den Gesprächen nur um die Differenzen über die Ausschließlichen Wirtschaftszonen der Länder gehen, um abschließend zu klären, wer wo Erdgas und andere Bodenschätze ausbeuten darf. "Ich habe mehrmals gesagt, wir sind offen für Gespräche und erwarten eine offizielle Einladung der Türkei", sagte der griechische Premier Kyriakos Mitsotakis am Montag in Lissabon. Eine solche offizielle Einladung sei aber noch nicht eingegangen, betonte ein Regierungssprecher in Athen.