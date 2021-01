FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs hat am Montag an seine jüngsten Verluste angeknüpft und den tiefsten Stand seit Jahresbeginn erreicht. Die Gemeinschaftswährung sackte im Handelsverlauf bis auf 1,2132 US-Dollar ab und notierte am Nachmittag nur etwas höher. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2163 (Freitag: 1,2250) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8222 (0,8163) Euro.

Am Mittwoch vergangener Woche hatte der Euro noch den höchsten Stand seit April 2018 erklommen. Doch bereits am Folgetag setzte eine Gegenbewegung ein, die zuletzt vom deutlichen Renditeanstieg am US-Anleihemarkt befeuert wurde. Auslöser ist die Aussicht auf eine noch lockerere Finanzpolitik unter dem designierten Präsident Joe Biden. Dieser strebt ein weiteres billionenschweres Konjunkturpaket zur Bekämpfung der Corona-Krise an. Das treibt die Wachstums- und Inflationserwartungen, weshalb die Kapitalmarktzinsen steigen. Höhere Zinsen locken meist Investoren an und können einer Währung damit Auftrieb verleihen.