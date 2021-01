TCL kündigt auf der CES2021 die Einführung seines Google TV an, um den bestmöglichen Content mit einem exzellenten Bilderlebnis anzubieten

HONG KONG, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ -- TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden Marktteilnehmer in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen für Unterhaltungselektronik, gab auf der CES 2021 bekannt, dass es 2021 eine TCL Google TV Serie für TCL-Kunden einführen wird, zunächst in den Vereinigten Staaten und später auch an anderen Orten.