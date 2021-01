Bayer beruft Sarena Lin in den Konzernvorstand. Die 50-jährige Managerin solle als „Chief Transformation and Talent Officer” zum einen die Bereiche Personal, Strategie sowie Business Consulting verantworten und zum anderen „die beschleunigte Transformation von Bayer vorantreiben”, wie der DAX-notierte Konzern aus Leverkusen am Montag mitteilt.Lin wechselt von Elanco Animal Health Incorporated in die Bayer-Zentrale nach ...