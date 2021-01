BioNTech will 2021 nun 2 Milliarden Dosen COVID-19 Impfstoff produzieren - Planungen angehoben

BioNTech und Partner Pfizer wollen 2021 deutlich mehr Dosen ihres in vielen Ländern und Regionen mittlerweile zugelassenen und im Einsatz befindlichen COVID-19 Impfstoffs BNT162b2 produzieren. Hatte man für das Jahr 2021 bisher mehr als eine Milliarden Dosen des Impfstoffs angepeilt, so sind es nun 2 Milliarden Impfstoff-Dosen. Dies geht aus einer heute vom Unternehmen vorgelegten Präsentation hervor - BioNTech wird am heutigen ...