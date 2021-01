Was kommt 2021? Mr. Market-Cockpit & die Shareholder Value Lieblingsaktie | Value Kompakt Januar 2020 Gastautor: Simon Weiler | 11.01.2021, 05:40 | 49 | 0 | 0 11.01.2021, 05:40 | In der Januarausgabe von Value Kompakt wird das hauseigene Tool der Shareholder Value das Mr. Market-Cockpit von Analyst Sebastian Blaeschke vorgestellt. Heiko Böhmer wirft einen Blick auf die secunet Security Networks AG, die, seit mehr als 10 Jahren in unseren Mandaten vertreten ist. Und natürlich gibt es auch noch einen Ausblick zum Jahresstart mit unserem CEO Frank Fischer. Zum Schluss der aktuellen Ausgabe ist Ihre Meinung gefragt, denn wir würden gerne von Ihnen wissen, welche der fünf folgenden Aktien aus unseren Mandaten wir für Sie bei der nächsten Ausgabe von Value Kompakt aufgreifen sollen: Schaltbau, Alibaba, Gruppo MutuioOnline, Montauk oder die SolarEdge? Wir freuen uns von Ihnen zu hören! Die aktuelle Folge von Value Kompakt finden Sie übrigens auch in direkt in der Shareholder Value Management AG Mediathek. » Jetzt auf e-fundresearch.com weiterlesen



