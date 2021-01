50% in kurzer Zeit ist deutlich mehr als wir gedacht haben. Aber Goldman Sachs hat es hingelegt und wir werden bald nachkaufen, denn da kommt noch mehr!

Wenn im Schwäbischen jemand „Jesses“ sagt, dann meint das soviel wie „Oh, mein Gott“, oder „Heidanei“, wobei letzteres auch ein Schwäbisches Idiom ist. Mit „Jesses“ wird allgemein Erstaunen, manchmal sogar Entsetzen ausgedrückt. Wahrscheinlich stammt das Wort „Jesses“ etymologisch vom christlichen Begriff „Jesus“. Das ist aber keine sichere Erkenntnis, als lediglich eine logische Herleitung, da doch das Abendland sehr christlich geprägt ist, und „Jesses“ von der jüngeren Generation nicht mehr verwendet wird. Heute sagt die Jugend "Alter oder Alda“ was ähnliches bedeutet.

Wenn wir auf den Goldman Sachs-Chart sehen, können wir nur sagen: „Jesses“. Und damit drücken wir unser Erstaunen aus. Nicht weil wir abermals hinsichtlich unseres Einstiegs richtig gelegen sind, sondern weil die Bullen dermaßen Ernst machen, dass wir nun mit knapp +50% ein sattes Polster im Depot haben.

Wir sehen Goldman Sachs zwar in Bälde in eine Korrektur übergehen, dies wird aber nur ein Zwischenspiel auf einer langen Reise in die Sterne sein. Auf diesem Wege möchten wir Goldman Sachs selbstverständlich auf der Longseite begleiten. Wir werden also jede uns bietende Chance nutzen, um unsere Position konsequent auszubauen.

Das sollten Sie auch tun! Denn: siehe oben. Wir sind wie ich immer wieder betone sehr bullisch eingestellt für 2021.

Im Folgenden Chart sehen sie, was passiert ist, als wir unseren letzten Einstiegsbereich angekündigt haben (grüne Box im Chart).

Goldman Sachs Chart vom 30.09.2020

Die grüne Box wurde perfekt angelaufen und deutlichst nach oben verlassen. Sehr deutlich, wie sie weiter unten sehen können.

Goldman Sachs Chart vom 11.01.2021

Und da dies wirklich einem Raketenstart gleichkommt, sollte nun auch ein Raketenbild folgen…

Bleiben Sie entspannt und heiter, denn jetzt geht es auf der Oberseite weiter!

