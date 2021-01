Vermögen weitergeben - welche Fristen sind zu beachten?

Köln (ots) - "Sich frühzeitig zu kümmern" ist ein guter Vorsatz. Das gilt auch

für die Frage, wie Vermögen in die nächste Generation weitergegeben werden kann.

Ob tatsächlich zeitnahes Handeln geboten ist, hängt jedoch vom Einzelfall ab.

Denn es gibt ganz verschiedene Fristen, die von Bedeutung sein können. Eines

haben sie gemeinsam: Sie dauern meistens zehn Jahre.



Steuerliche Motive sind häufig treibender Faktor





"Nicht selten treiben Menschen Fristen um, von denen sie einmal gehört haben undsich nun unter Zeitdruck gesetzt fühlen", erläutert Notar Michael Uerlings,Pressesprecher der Rheinischen Notarkammer. Oft geht es dabei um steuerlicheFristen. Vermögende Personen möchten durch lebzeitige Schenkungen dafür sorgen,dass die Erben später weniger Steuern zahlen müssen. Tatsächlich steht zehnJahre nach einer Schenkung wieder ein unbelasteter Freibetrag zur Verfügung.Beim Immobilienverkauf kommt hingegen eine andere steuerliche Zehnjahresfristzum Tragen: Wer eine nicht selbst genutzte Immobilie vor Ablauf von zehn Jahrenweiterverkauft oder ganz oder zum Teil gegen Entgelt überträgt, muss unterUmständen auf den erzielten Gewinn eine sogenannte Spekulationssteuer zahlen.Auch Pflichtteilsreduzierung kann gewollt seinManchmal soll eine Übertragung erfolgen, um Ansprüche von unliebsamengesetzlichen Erben zu reduzieren. Wenn seit einer Schenkung zehn Jahre vergangensind, können Pflichtteilsberechtigte nach dem Erbfall keine zusätzliche Zahlungmehr von den Erben verlangen. Dabei schmilzt der Betrag innerhalb der zehn Jahrevon Jahr zu Jahr um jeweils ein Zehntel ab, es gilt also kein"Alles-oder-Nichts"-Prinzip. Aber der Teufel steckt im Detail: Wenn der Schenkersich - wie oft - umfassende Nutzungsrechte wie den Nießbrauch vorbehält, beginntdie Frist ebenso wenig zu laufen, wie wenn die Übertragung an den Ehegattenerfolgt.Vermögen sichern für den Pflegefall?Manch einer denkt auch an die eigene Pflegebedürftigkeit und will verhindern,dass das eigene Vermögen zur Deckung der Pflegekosten aufgebraucht wird. Dascheint es auf den ersten Blick ein geschickter Schachzug, das Vermögenstattdessen rechtzeitig den Kindern zu übertragen. Denn nach zehn Jahren könnenSchenkungen grundsätzlich nicht mehr wegen Bedürftigkeit des Schenkendenzurückgefordert werden, auch nicht durch den Sozialhilfeträger. "Aber Vorsicht!Vermögen wegzugeben, das man selbst noch brauchen könnte, ist meistens keinegute Idee", sagt Notar Uerlings: "Das hart erarbeitete Vermögen soll doch geradeetwas Spielraum im Alter geben." Auch sozialhilferechtlich kann es im Einzelfallauf Bedenken stoßen, Kosten der Pflege auf die Allgemeinheit, das Vermögen aberauf die Kinder zu übertragen.Notarielle und steuerliche Beratung in Anspruch nehmenJeder Fall ist anders. Deshalb berät die Notarin oder der Notar - abgestimmt miteiner steuerlichen Beratung-individuell zum richtigen Zeitpunkt und zurpassenden rechtlichen Gestaltung.