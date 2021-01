KOHLER erweitert Smart Home-Kollektion auf der CES 2021 und setzt auf Wohlbefinden und berührungslose Erlebnisse für Küche und Bad

Kohler, Wisconsin (ots/PRNewswire) - Stillness Bath, Innate Intelligent Toilet,

Touchless Bathroom Faucet sollen auf der CES 2021 vorgestellt werden



Kohler Co., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Design und Innovation

von Küchen- und Badprodukten, kündigt heute mehrere neue Ergänzungen seines

Smart-Home-Portfolios mit dem Schwerpunkt auf persönlichem Wohlbefinden an.

Kohler stellt vier neue Produkte während der allerersten virtuellen CES vor:

Stillness Bath, Innate Intelligent Toilet, Touchless Bathroom Faucet Kollektion

und zwei neue Produkte, die aus einer Zusammenarbeit mit Phyn hervorgegangen

sind - KOHLER Whole Home Water Monitor Powered by Phyn, ein DIY-Gerät und eine

Pro-Version mit automatischer Abschaltung.







verbringen, sehnen sie sich nach einem Ausgleich und suchen einen Ausweg aus dem

Stress und den Sorgen des täglichen Lebens. Das Potenzial der Technologie, mehr

Momente des Wohlbefindens zu schaffen und es einfacher zu machen, sich zu

entspannen, abzuschalten und Ruhe zu finden, ist eine treibende Kraft hinter

Kohler's kontinuierlichen Investitionen und Produktentwicklungen im Bereich der

Smart Home-Technologie.



"Während wir unsere Führungsposition im Bereich der Smart-Home-Innovationen

ausbauen, ermöglichen es unsere Produkte den Verbrauchern, die Vorteile

berührungsloser und vernetzter Erlebnisse auf einfache Weise zu genießen, ohne

ihren Wohnbereich unübersichtlich oder kompliziert zu machen", sagte David

Kohler, Präsident und CEO von Kohler Co. "Wir glauben, dass es ein empfindliches

Gleichgewicht gibt, wenn es um Technologie im Haus geht - und wir werden

weiterhin Pionierarbeit für nahtlose Steuerungsmöglichkeiten in Bad und Küche

leisten, mit Blick auf ein angenehmes Leben und Wohlbefinden."



Kohler präsentiert auf der virtuellen CES 2021 neue Ergänzungen seines

Smart-Home-Portfolios, darunter:



Stillness Bath: Dieses Erlebnisbad ist inspiriert vom japanischen Waldbaden, dem

Shinrin-yoku. Wasser, Licht, Nebel und Aromen verschmelzen zu einer

eindringlichen Reise der Sinne, die den Geist entspannt, den Körper beruhigt und

den Geist erneuert. Das Stillness Bath verwandelt das Badezimmer in einen

Spa-ähnlichen Ort der stillen Besinnlichkeit und bietet einen Hort der

Selbstfürsorge und Wohlbefinden. Am Anfang füllt sich das Wasser vom Boden der

Wanne aus und fließt in einen Behälter aus Hinoki-Holz über, um einen

beruhigenden Klang zu erzeugen. Die Rundumbeleuchtung umgibt das Bad und sorgt

für eine stimmungsvolle Atmosphäre und ein Farbtherapie-Erlebnis. Anschließend

umhüllt Nebel die Oberfläche des Stillness-Baths und lässt den Badenden in ein Seite 2 ► Seite 1 von 4



