EQS Group-News: Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen Net Asset Value per 31. Dezember 2020 11.01.2021 / 18:00

Zug, 11. Januar 2021

Net Asset Value per 31. Dezember 2020

Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per

31. Dezember 2020 EUR 96.83 (CHF 104.74), was einer positiven Veränderung von 10.0% in EUR respektive 12.2% in CHF in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/21 entspricht, inkl. der Ausschüttung von CHF 1 pro Aktie im Juli 2020.

Im Dezember war die Performance der PEH trotz des starken Gegenwinds durch einen schwächeren USD erneut positiv (+0.4% in EUR). Dies resultierte vor allem aus positiven Bewertungsanpassungen in mehreren Portfoliofonds - darunter ALPHA CEE Opportunity IV, Clarus Lifesciences III und Mid Europa Fund IV - sowie der direkten Co-Investitionen in Ozon.ru, einem schnell wachsenden russischen Online-Einzelhändler, Acino, einem auf die Entwicklung und Herstellung von Pharmazeutika mit komplexen Verabreichungstechnologien spezialisierten Schweizer Pharmaunternehmen, und Aston Martin, dem britischen Luxusautomobilhersteller.

Das Portfolio war im Dezember mit Ausschüttungen in Höhe von EUR 5,8m cash-flow positiv. PEH erhielt nennenswerte Ausschüttungen von Pelion IV in Form von Cloudflare Aktien, einem an der NASDAQ gelisteten Website-Sicherheitsunternehmen, sowie von Warburg Pincus X aus dem Verkaufserlös von ESR Cayman Limited Aktien, einer pan-regionalen Logistikimmobilienplattform, welche hauptsächlich in Asien tätig ist.

PEH tätigte im Berichtszeitraum eine Kapitalzusage von EUR 5,0m an Highland Europe IV, einem führenden Wachstumsfonds mit Fokus auf Technologie Startups; PEH ist ein Investor in sämtlichen früheren Highland Europe Fonds und dies stellt die Fortführung einer äusserst erfolgreichen Investitionsbeziehung dar.

Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen.