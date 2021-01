Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Photon Energy Start in Frankfurt Seit dem 5. Januar notieren die Aktien von Photon Energy an den regulierten Märkten der Börsen in Warschau (Polen) und Prag (Tschechien). Seit heute notieren die Papiere auch im Quotation Board der Frankfurter Börse. Die Zulassung erfolgte nach …