SKODA OCTAVIA für ,Car of the Year 2021'-Award nominiert (FOTO)

Der neue SKODA OCTAVIA hat eine Chance auf seine nächste internationaleAuszeichnung. Die vierte Generation des SKODA Bestsellers steht auf derShortlist für die diesjährige Auflage des renommierten ,Car of the Year'-Awards:Von insgesamt 29 Neuerscheinungen, die in den letzten zwölf Monaten auf deninternationalen Märkten debütierten, qualifizierte sich der SKODA OCTAVIA fürdas Finale. Hier stellen sich sieben noch verbliebene Modelle dem Urteil einerinternationalen Expertenjury mit 60 stimmberechtigten Automobil-Fachjournalistenaus 23 europäischen Ländern. Die Wahl findet bereits seit 1964 jährlich statt.Das ,Car of the Year 2021' wird am 1. März bekannt gegeben. Bereits im letztenJahresquartal 2020 konnte der OCTAVIA renommierte Awards in den wichtigenExportmärkten Großbritannien, Österreich, Deutschland(http://www.skoda-media.de/press/detail/3546/) und der Schweiz gewinnen.Der ,Car of the Year'-Award zählt zu den bedeutendsten Automobilauszeichnungenin Europa und wird bereits seit 1964 vergeben. Veranstalter sind neunAutomobil-Fachmagazine aus neun europäischen Ländern. Für die Teilnahme an derjeweiligen Ausschreibung qualifizieren sich alle neuen Fahrzeugmodelle, die inden zwölf Monaten vor der Wahl auf mindestens fünf europäischen Märktenangeboten wurden. Als ,Car of the Year 2021' kamen so 29 verschiedene Modelleinfrage, aus denen jetzt wie jedes Jahr die sieben Finalisten ausgewählt wurden.Der SKODA OCTAVIA zählt bereits zum zweiten Mal zu diesem erlesenen Kreis,nachdem sich bereits die dritte Generation des SKODA Bestsellers im Jahr 2014für das Finale qualifizieren konnte. Die Jury bilden 60 Fachjournalisten aus 23europäischen Ländern, die Zahl der Mitglieder pro Land ist dabei abhängig vonder Größe des jeweiligen Markts: Deutschland, Frankreich, Großbritannien,Italien und Spanien stellen jeweils sechs Juroren.Der SKODA OCTAVIA ist mit mehr als sieben Millionen produzierten Einheiten dasam häufigsten ausgelieferte Modell des tschechischen Automobilherstellers. Inder neuen, vierten Generation ist der Bestseller so sparsam und umweltschonendwie nie zuvor, da SKODA ihn antriebsseitig mit der größten Variantenvielfalt inder bisherigen Historie der Modellreihe anbietet. Er ist als Limousine und Kombimit effizienten Benzin- und Dieselaggregaten, Erdgasantrieb* sowie