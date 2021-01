Surge Copper nimmt Bohrungen bei Ootsa wieder auf und erweitert Bohrprogramm

Das Wichtigste in Kürze

VANCOUVER, British Columbia, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Surge Copper Corp. (TSXV: SURG) („Surge" oder das „Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrungen beim unternehmenseigenen Projekt Ootsa in British Columbia nach einer geplanten Urlaubspause wieder aufgenommen wurden. Das Winterprogramm wurde um mindestens 5.000 Meter zusätzlicher Bohrungen auf insgesamt mindestens 15.000 Metern erweitert. Surge ist mit rund 6,3 Millionen USD in der Kasse weiterhin gut finanziert.

Das aktuelle Bohrprogramm bei Ootsa wurde um mindestens 5.000 Meter erweitert. Weitere Bohrungen konzentrieren sich auf die Erweiterung der Ressourcen bei der Lagerstätte West Seel, wo die jüngsten Ergebnisse von Bohrloch S20-219 die längste durchgehend mineralisierte Bohrung in der Geschichte des Ootsa-Projekts lieferte, das 0,42 % Cu Äq. 1 über 1.013 Meter von der Grundgesteinsoberfläche durchläuft, in einer Mineralisierung endet und 0,60 % Cu Äq. über 422 Meter umfasst

über 1.013 Meter von der Grundgesteinsoberfläche durchläuft, in einer Mineralisierung endet und 0,60 % Cu Äq. über 422 Meter umfasst Die Untersuchungsergebnisse von sechs abgeschlossenen Bohrlöchern sowie des unteren Abschnitts von Bohrloch S20-218, die eine Anomalie bei der Aushebbarkeit im Fußbereich des East Fault angrenzend an die Lagerstätte East Seel anpeilten, stehen noch aus

Die Genehmigungsverfahren für Zugangs- und Infrastrukturausbauarbeiten am Projekt Berg im Vorfeld des ersten Explorationsprogramms von Surge sollen im Laufe des Jahres 2021 beginnen

Chief Executive Officer Leif Nilsson erklärte: „Die Explorationsaktivitäten beim Projekt Ootsa wurden im Oktober 2020 mit einem ersten, einen Abschnitt von 10.000 Metern umfassenden Programm reaktiviert, das sowohl die Grenzen der bekannten Ressourcen erweitern als auch mehrere neue geophysikalische Ziele entlang des Abschnitts Seel erproben sollte. Angesichts der Qualität der ersten Ergebnisse freuen wir uns, dieses Investitionsprogramm nun auszuweiten und erwarten mit Spannung weitere Ergebnisse bei den Zielbohrungen."

Neue Informationen zum Explorationsprogramms von Ootsa

Am Projekt Ootsa sind derzeit zwei Bohrungen in Betrieb, die sich auf die Erweiterung der großen Kupfer-Gold-Molybdän-Silber-Ressource bei der Lagerstätte West Seel und die Erprobung von Explorationszielen entlang des Abschnitts Seel konzentrieren. Das aktuelle Bohrprogramm begann im Oktober 2020. Bisher wurden 7.750 Bohrmeter gebohrt, wobei acht Bohrlöcher abgeschlossen und zwei weitere Bohrlöcher in Bearbeitung sind. Alle Bohrkerne wurden protokolliert, beprobt und zur Analyse eingeschickt. Die Analyseergebnisse für die Oberseite von Bohrloch S20-218 und das gesamte Bohrloch S20-219 sind eingegangen und veröffentlicht worden (siehe Pressemitteilungen vom 26. November 2020 und 14. Dezember 2020). Die Ergebnisse für alle anderen Bohrlöcher stehen noch aus.