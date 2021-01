TCL stellt die nächste Generation der OD Zero(TM) Mini-LED-Technologie auf der CES 2021 vor - wieder einmal wegweisend in der Display-Branche

Hong Kong (ots/PRNewswire) - TCL Electronics (1070.HK), einer der dominierenden

Akteure in der globalen TV-Branche und ein führendes Unternehmen der

Unterhaltungselektronik, stellt heute auf der CES 2021 die OD ZeroTM

Mini-LED-Technologie vor. Die Markteinführung von leistungsstarken und

ultraflachen TCL-Fernsehern, die mit der OD Zero-Technologie ausgestattet sein

werden, wird näher am Verkaufsstart im Laufe des Jahres bekannt gegeben.



OD Zero ist eine Technologie, die die Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung der

dritten Generation von TCL kombiniert, die von der erfahrenen internen

Technologieentwicklung vorangetrieben und mit der leistungsstarken vertikalen

Integration eingesetzt wird, um ein ultraschlankes Profil bereitzustellen, das

bei LED-LCD-Fernsehern noch nie zuvor erreicht wurde. OD Zero bietet

beeindruckende Helligkeit mit noch satteren Farben, präzisem Kontrast und

absoluter Gleichmäßigkeit und übertrifft damit die bisherige TCL

Mini-LED-Technologie.







Mini-LED-Hintergrundbeleuchtungsschicht und der LCD-Display-Schicht

(Diffusorplatte), der nun auf erstaunliche 0 mm reduziert wurde, um ein

ultradünnes Hochleistungs-Hintergrundbeleuchtungsmodul zu schaffen.



Dank kontinuierlicher Investitionen von TCL in die Display-Technologie wird

diese dritte Generation der Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung für Fernseher durch

das fundierte Know-how von TCL auf dem Gebiet der

Aktiv-Matrix-LED-Hintergrundbeleuchtungen im Mikrometerbereich, qualifizierte

optische Stack-Optimierungen und eine leistungsstarke, vertikal integrierte

Lieferkette ermöglicht, die die fortschrittlichsten Display-Technologien in

TCL-Fernsehern schneller iterieren kann.



Durch diese einzigartige Kombination aus Display-Know-how und tiefgreifender

industrieller Integration kann TCL bei fortschrittlichen Display-Technologien

wie der außergewöhnlich präzisen, gleichmäßig leuchtenden und ultraschlanken OD

Zero Mini-LED-Technologie an vorderster Front stehen.



"Wir glauben, dass die Mini-LED-Technologie die TV-Branche weiterhin prägen

wird", sagte Kevin Wang, CEO von TCL Industrial Holdings und TCL Electronics.

"Nach der Einführung von zwei Mini-LED-Versionen werden wir 2021 den weltweit

ersten OD Zero Mini-LED-Fernseher auf den Markt bringen - als Teil des

Bestrebens von TCL, Menschen weltweit 'Experience More' zu ermöglichen."



Beeindruckende Leistung



Zusammen mit der gleichmäßig brillanten Leuchtstärke und dem neuen Grad des High

Dynamic Range bietet der OD Zero Mini-LED von TCL dem Anwender eine sattere Seite 2 ► Seite 1 von 2



