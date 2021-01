Die Börse zeigt sich heute einmal mehr von der extremen Seite: da ist vor allem der Abverkauf von Bitcoin (das um 10.000 Dollar heute, an einem einzigen Tag, fällt) und anderer Kryptowährungen

Die Börse zeigt sich heute einmal mehr von der extremen Seite: da ist vor allem der Abverkauf von Bitcoin (das um 10.000 Dollar heute, an einem einzigen Tag, fällt) und anderer Kryptowährungen. Auf der anderen Seite steigt eine Aktie um 1000% - aufgrund einer durch Elon Musk ausgelösten Verwechslung. All das ist ein Symptom der derzeit herrschenden Übertreibungen an der Börse. Nun warten Millionen von Amerikanern auf den nächsten Stimulus-Scheck - um dann mit diesem Geld zu zocken! Das hat ja schon in der ersten Corona-Welle geklappt - aber ob das ein zweites Mal funktioniert? Die "Dickfische" jedenfalls dürften sich schon die Hände reiben, vielleicht gelingt es ihnen diesmal, bei den Klein-Spekulanten abzukassieren..

