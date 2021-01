PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa haben am Montag überwiegend mit Verlusten geschlossen. Belastend werteten Marktbeobachter eine vorwiegend negative internationale Anlegerstimmung. Nach den Kursgewinnen in der Vorwoche verhielten sich die Anleger nun abwartend.

An der Prager Börse gab der tschechische Leitindex PX um 0,35 Prozent auf 1071,71 Punkte ab. Am vergangenen Freitag hatte er noch mehr als zwei Prozent an Wert gewonnen. Die schwer gewichteten Bankentitel zeigten sich nach dem jüngsten Aufwärtsschub mit negativen Vorzeichen. Die Aktionäre der Komercni Banka mussten ein Minus in Höhe von 1,40 Prozent verkraften. Moneta Money Bank sanken um 0,56 Prozent und Erste Group verloren 0,03 Prozent. Im Energiebereich hingegen konnten CEZ um 1,48 Prozent zulegen.