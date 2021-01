Audible Magic übernimmt die Geschäfte von MediaNet von SOCAN und bindet UGC- und Premium-Musiklösungen ein

Audible Magic und SOCAN haben bekannt gegeben, dass die Unternehmen eine Vereinbarung zur Übertragung des Content-Fulfillment- und Rechteverwaltungsgeschäfts von MediaNet an Audible Magic getroffen haben. Audible Magic ist der führende Anbieter von Identifikations- und Compliance-Lösungen für soziale Netzwerke, die nutzergenerierte Inhalte (UGC, User Generated Content) hosten. SOCAN ist die kanadische Organisation für Aufführungsrechte. MediaNet verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der Bereitstellung von Komplettlösungen für White-Label-Digitalmusik für Internetradio, Abonnement-Musikdienste, On-Demand-Streaming und Unterstützung für Fitness- und Gaming-Anwendungen. Mit dieser Übernahme kann Audible Magic nun digitalen Plattformen ein umfassendes Angebot an Services zur Verfügung stellen, um die Nutzung von Musik zu ermöglichen und zu verwalten.

Audible Magic stellt Lösungen für die Lizenzierung von Musik, die Identifizierung von Inhalten und die Rechteverwaltung für Social-Media-Plattformen bereit. Mit dieser Übernahme hat das Unternehmen mehr Möglichkeiten, maßgeschneiderte Lizenzen von Hunderten von Labels und Verlagen, Mediendateien für mehr als 92 Millionen Titel, vollständiges Rechtemanagement sowie Tantiemen- und Zahlungsabwicklung anzubieten. Dieses Service-Portfolio wird es sozialen Plattformen ermöglichen, die Chancen sowohl für Musik in UGC als auch in Premium-Inhalten leichter zu nutzen. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von MIDiA Research, The Rising Power of UGC (dt. „Die wachsende Macht von UGC“), werden allein im Bereich UGC die Umsatzmöglichkeiten einer angemessenen Nutzung von Audio und Video für das Musikstreaming auf sechs Mrd. Dollar geschätzt.

„Sowohl Rechteinhaber als auch Plattformen werden von unserer gemeinsamen Lösung profitieren und die Komplexität der Verwaltung und der Bezahlung für die Nutzung von Musik ebenso wie den damit verbundenen Zeitaufwand senken können“, sagte Vance Ikezoye, der Chief Executive Officer von Audible Magic. „Wir sehen erhebliche Vorteile in der Ermöglichung zusätzlicher Einnahmen für das Musik-Ökosystem.“

SOCAN und Audible Magic gaben weiterhin bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel eingegangen sind, die Technologien und Services von Audible Magic zu nutzen, um SOCAN dabei zu helfen, die operative Genauigkeit und das Reporting gegenüber Verlegern und Songwritern zu verbessern.

„Die Übernahme der MediaNet-Dienste durch Audible Magic schafft langfristige Vorteile für die Mitglieder und Kunden von SOCAN“, sagte Jennifer Brown, Interim CEO von SOCAN. „Audible Magic ist ein erfahrenes und fachkundiges Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Genauigkeit des Berichtswesens gegenüber Verlagen und Songwritern zu verbessern.“