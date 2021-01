DGAP-WpÜG: Shareholder Value Beteiligungen AG/Share Value Stiftung / Kontrollerlangung Kontrollerlangung / Zielgesellschaft: SMT Scharf AG; Bieter: Shareholder Value Beteiligungen AG/Share Value Stiftung 11.01.2021 / 19:55 CET/CEST Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

nach § 35 Abs. 1 i.V.m. § 10 Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin zu 1): Shareholder Value Beteiligungen AG

Neue Mainzer Str. 1, 60311 Frankfurt am Main, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Frankfurt am Main unter HRB 51069

Bieterin zu 2): Share Value Stiftung

c/o Shareholder Value Management AG

Neue Mainzer Straße 1, 60311 Frankfurt am Main

(die Bieterin zu 1) und die Bieterin zu 2) nachfolgend zusammen die "Bieterinnen")

Zielgesellschaft: SMT Scharf AG

Römerstraße 104, 59075 Hamm, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamm unter HRB 5845

Inhaberaktien: ISIN DE0005751986 / WKN 575198

Angaben der Bieterinnen:

Die Bieterinnen haben am 11. Januar 2021 zusammen mit Frau Christiane Weispfenning, Frankfurt am Main und Herrn Dr. Helmut Fink, Sulzberg / Österreich, die Kontrolle gemäß § 35 Abs. 1 i.V.m. § 29 Abs. 2 WpÜG über die Zielgesellschaft erlangt, ausgelöst durch den an am 11. Januar 2021 erfolgten Beitritt von Herrn Dr. Helmut Fink zu der bestehenden Aktionärsvereinbarung zwischen der Shareholder Value Beteiligungen AG, der Share Value Stiftung und Frau Christiane Weispfenning.

Zum 11. Januar 2021 verfügt die Bieterin zu 1) unmittelbar über insgesamt 930.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien und die Bieterin zu 2) unmittelbar über insgesamt 400.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien von insgesamt 4.620.000 Aktien der Zielgesellschaft. Frau Christiane Weispfenning verfügt unmittelbar über insgesamt 17.394 und Herr Dr. Helmut Fink verfügt unmittelbar über insgesamt 49.901 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien der Zielgesellschaft. Dies entspricht für die Bieterin zu 1) 20,13 %, die Bieterin zu 2) 8,66 %, Frau Christiane Weispfenning 0,38 % und für Herrn Dr. Helmut Fink 1,08 % der Stimmrechte an der Zielgesellschaft. Den Bieterinnen, Frau Christiane Weispfenning und Herr Dr. Helmut Fink sind aufgrund der bestehenden Aktionärsvereinbarung die entsprechenden Stimmrechte wechselseitig gem. § 30 Abs. 2 WpÜG zuzurechnen. Darüber hinaus hat Frau Christiane Weispfenning eine beherrschende Funktion der Bieterin zu 2) inne, was zu einer entsprechenden Zurechnung der Stimmrechte der Bieterin zu 2) gem. § 30 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, Satz 3 WpÜG führt.