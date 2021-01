Octapharma demonstriert auf dem 14. EAHAD-Jahreskongress sein kontinuierliches Engagement für die Verbesserung der langfristigen Lebensqualität von Menschen mit Hämophilie A

Octapharma kündigte heute ein Satellitensymposium und eine Posterpräsentation im Rahmen des 14. Jahreskongresses der European Association for Haemophilia and Allied Disorders (EAHAD) an, der vom 3. bis 5. Februar 2021 virtuell stattfinden wird.

Das Satellitensymposium „A family journey with Nuwiq: Early treatment decisions for long-term health“ wird von Dr. Robert F. Sidonio Jr. (Hemophilia of Georgia Center for Bleeding and Clotting Disorders, Children's Healthcare of Atlanta, Emory University, Atlanta, USA) geleitet und verfolgt den Behandlungsweg einer Familie mit zwei Söhnen, bei denen schwere Hämophilie A diagnostiziert wurde. Die Referenten werden wichtige Behandlungsentscheidungen und Überlegungen für die langfristige Gesundheit ansprechen, einschließlich der Prävention und Behandlung von Blutungen, des Inhibitorrisikos, der Inhibitoreradikation sowie der Knochen- und Gelenkgesundheit im Kontext der sich entwickelnden Hämophilie-A-Therapielandschaft. Das Symposium wird am 4. Februar 2021 um 18.00 Uhr MEZ über die EAHAD-Online-Plattform verfügbar sein.