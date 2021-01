DGAP-News: STEICO SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis STEICO SE: anhaltendes Wachstum im vierten Quartal 2020. Umsatzprognose für 2020 erhöht, positiver Trend setzt sich in 2021 fort. 11.01.2021 / 20:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Feldkirchen bei München, 11. Januar 2021 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) konnte auch im vierten Quartal 2020 einen ungebrochenen Anstieg der Nachfrage verzeichnen. Sowohl bei Holzfaser-Dämmstoffen wie auch bei Konstruktionsprodukten setzte sich der positive Jahrestrend fort.

Trotz weiterhin existenter Corona-Einschränkungen konnte sich die Bauwirtschaft auch im vierten Quartal 2020 weitestgehend frei von Beschränkungen entwickeln. Dank der dynamischen Nachfrage in den Kernmärkten, insbesondere in Deutschland, ist es möglich, die Entwicklung in schwächeren Märkten wie z.B. Großbritannien überzukompensieren.

Aufgrund der hohen Nachfrage kam es dabei seit dem dritten Quartal zum Aufbau von Lieferzeiten über nahezu alle Produktgruppen, die über das komplette vierte Quartal 2020 andauerten und sich bis jetzt noch nicht reduziert haben.

Die bisherige Entwicklung lässt bereits erste Schlüsse über das Gesamtjahr 2020 zu. Auf aktuellem Buchungsstand erhöht das Direktorium die Umsatzprognose auf rund 307-308 Mio. €, was einem Umsatzwachstum von etwa 9,5% entspricht. Im Hinblick auf die Ergebnisse bestätigt das Direktorium die bisherigen Erwartungen mit einer EBIT-Quote zwischen 10,5% und 11,5% (in Bezug auf die Gesamtleistung).

Das Direktorium blickt weiterhin sehr positiv in das Jahr 2021 und geht aufgrund des hohen Auftragsbestands sowie des dynamischen Auftragseingangs von einer anhaltend starken Nachfrage aus. Bereits durchgeführte Kapazitätserweiterungen bei bestehenden Anlagen sowie der begonnene Aufbau neuer Produktionskapazitäten sollen dabei sicherstellen, dass sowohl kurz- wie auch langfristig der bisherige Wachstumspfad fortgeführt werden kann.