Biontech – jetzt! agieren

Die Corona-Impfung bleibt das Gesprächsthema in Wirtschaft, Politik und natürlich auch an der Börse. Mittendrin ist BionTech mit Partner Pfizer. Nun kann man eine Produktionserhöhung auf 2 Milliarden Dosen für das Jahr 2021 verkünden. Der Impfstoff bleibt weiterhin enorm gefragt und dürfte bei BionTech für ein tolles Geschäft sorgen. Wer kurzfristig spekulativ dabei ist, sollte nun mindestens einen Teil der Gewinne sichern. Wir hatten die Aktie Ende Dezember im Börsendienst empfohlen , siehe Mail.

Liebe Abonnenten im Turbo-Dienst,

die Depotaufstellung habt ihr am Morgen erhalten. Nun gibt es zwei Gewinnmitnahmen:

Wir verkaufen 10 Stück des Bulls auf den Wasserstoff-Index – WKN MC8PFM. Die Aktien haben in den vergangenen Tagen nochmal ordentlich zugelegt. Schaut euch gerne Everfuel an. Auf dem jetzigen Niveau allerdings kein Kauf mehr. Die Position liegt 210 Prozent im Plus.

Der TecDax-Bull UD5M1V hat 47 Prozent geliefert. Wir halbieren die Position ebenfalls.

Impfstoffaktien:

Die Impfstoffaktien bleiben auch in der neuen Woche schwach. Moderna und Biontech fallen auf die Tiefstände der vergangenen Woche zurück. Bei CureVac beträgt die Korrektur vom Top mittlerweile 43 Prozent. Wir sind für die drei Titel vorsichtig optimistisch. Die Volatilität dürfte hoch bleiben, größere Schwankungen muss man einkalkulieren. Daher stellen wir drei Turbos mit weiteren Barriereabständen und niedrigen Hebeln vor.

BionTech - TT2NQ7

Moderna - KE0TA3

Curevac - SB70JS