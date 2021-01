^ DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung Media and Games Invest: Das Board of Directors hat beschlossen den Unternehmenssitz nach Luxemburg zu verlagern, B-Aktien einzuführen und Aktienoptionen im Rahmen eines ESOP für Mitarbeiter in Schlüsselpositionen auszugeben.

11.01.2021 / 20:46 CET/CEST

Das Board of Directors der Media & Games Invest plc ("MGI" oder die "Gesellschaft", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market und Scale Segment Frankfurter Wertpapierbörse) hat heute beschlossen, den Sitz der Gesellschaft von Malta nach Luxemburg zu verlegen. Die Sitzverlegung soll MGI für weitere Investorengruppen zugänglich machen, die aufgrund des derzeitigen Sitzes nicht in die Gesellschaft investieren dürfen. MGI plant, in einem ersten Schritt ihre Rechtsform von einer Aktiengesellschaft ("plc") in die einer Societas Europaea ("SE") umzuwandeln und danach den Verlagerungsprozess zu beginnen, mit dem Ziel, idealerweise ab dem 1. Januar 2022 in Luxemburg ansässig zu sein. Gespräche mit Beratern in Malta und Luxemburg, um die Verlegung ohne Verzögerung einzuleiten, werden in Kürze beginnen. Die endgültige Entscheidung über die Verlagerung wird zu einem späteren Zeitpunkt von den Aktionären der MGI in einer noch einzuberufenden außerordentlichen Hauptversammlung getroffen.