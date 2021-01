Tagesausblick für 12.1.: DAX leichter. Maschinenbauer gefragt!

Der Start in die neue Woche war an den Aktienmärkten mehrheitlich von negativen Vorzeichen geprägt. Gespannt warten Investoren auf die in Kürze startende Berichtssaison und potenzielle Prognosen für das laufende Jahr. Zudem drückte heute der jüngste Renditeanstieg – vor allem in den USA – auf die Kauflaune. So verlor der DAX® heute rund ein Prozent auf 13.915 Punkte und der EuroStoxx50 rund 0,9 Prozent auf 3.610 Punkte.