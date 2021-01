LIVALL verleiht CES 2021 mit neuer Smart-Fahrradhelm-Kollektion neuen Glanz

SHENZHEN, China, 11. Januar 2021 /PRNewswire/ -- LIVALL, die weltweit erste Marke für intelligente und sichere Fahrradhelme, präsentiert auf der diesjährigen vollständig digitalen CES 2021 ihre neuen intelligenten Helme C20 und BH51M NEO, gefolgt von der mit Spannung erwarteten Einführung der LIVALL BH60 Neo-Reihe, zu denen der BH60SE NEO, BH62 NEO und der MT1 NEO gehören. Die neue Produktpalette wird mit Funktionen wie Bremslicht, Verlustschutzalarm, automatischer Abschaltung und Sturzerkennung ausgestattet sein.

„Wir nehmen bereits seit 6 Jahren an der CES teil und freuen uns darauf, den Technologie-Fans weltweit unsere innovative Technologie vorzustellen und im Rahmen dieser volldigitalen CES das Konzept des sicheren und intelligenten Radfahrens zu fördern", so Bryan Zheng, Gründer von LIVALL. „Durch das Entwickeln zuverlässiger Produkte möchten wir das weitere Vertrauen der Fahrer in dieses Konzept gewinnen."