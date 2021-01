Cree liefert mit neuem Sortiment an Siliziumkarbid-Leistungsmodulen branchenführende Effizienz für Elektrofahrzug-Schnelllade- und Solarmärkte

Cree, Inc. (Nasdaq: CREE), der weltweit führende Anbieter von Siliziumkarbid-Technologie, hat heute die Markteinführung seiner Wolfspeed WolfPACK-Leistungsmodule bekannt gegeben. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot an Lösungen und läutet eine neue Performance-Ära für unterschiedlichste Industriemärkte im Bereich der Stromversorgung, wie Schnellladen von Elektrofahrzeugen, erneuerbare Energien und Energiespeicherung sowie industrielle Stromversorgungsanwendungen, ein. Die neuen Module basieren auf der 1.200-V-MOSFET-Technologie von Wolfspeed und liefern maximale Effizienz in einfach zu handhabenden Gehäusen, die es Entwicklern ermöglichen, Effizienz und Leistung bei kleineren, besser skalierbaren Stromversorgungssystemen deutlich zu steigern.

