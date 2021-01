Gtmhub schließt größte Serie B in der Geschichte der OKR-Kategorie ab

Gtmhub, ein führender Anbieter von OKR-gestützter Software, hat eine 30-Millionen-Dollar-Runde, die größte Serie B in der Geschichte der Kategorie, abgeschlossen. Angeführt von der international tätigen Venture-Capital- und Private-Equity-Gesellschaft Insight Partners sowie unter Beteiligung von Singular haben sich auch die bestehenden Investoren CRV und LaunchHub Ventures beteiligt. Die Runde war durch ein starkes Anlegerinteresse von fast 100 Unternehmen gekennzeichnet, die von der bemerkenswerten Wachstumsgeschichte und dem beeindruckenden Kundenstamm von Gtmhub angetan waren. Gtmhub entschied sich für den führenden ScaleUp-Investor Insight Partners. Dieser soll die Verstärkung der Unternehmensaktivitäten unterstützen und die internationale Expansion vorantreiben.

Seit der Initiierung einer Serie A in Höhe von 9 Millionen USD im November 2019 ist der Kundenstamm von Gtmhub um mehr als 500 %, der Anwenderstamm um 1.100 % angewachsen. Das Unternehmen hat in zahlreichen Vertikalmärkten, wie E-Commerce, Finanzdienstleistungen und Konsumgütermarken, bemerkenswerte Stärke bewiesen. Heute betreut Gtmhub weltweit mehr als 800 Unternehmen, darunter Adobe, CNN, Red Hat und Société Générale, sowie über 100.000 Anwender in 75 Ländern und hilft damit aufgabenorientierten Unternehmen, sich auf ihre wichtigsten Geschäftsentscheidungen zu konzentrieren.

„Angesichts unserer Erfahrung darin, leistungsstarke Start-ups in die unternehmensreife ScaleUp-Phase zu bringen, waren wir sofort von Gtmhub begeistert und wussten, dass das Unternehmen in der Lage ist, wirklich durchzustarten“, sagte Jeff Lieberman, Managing Director von Insight Partners. „Dank seiner Vision, seiner Mission und seinem Zielmarkt – ganz zu schweigen von seiner beeindruckenden Wachstumsbilanz – passt Gtmhub hervorragend zu uns. Wir freuen uns, Gtmhub im Portfolio von Insight begrüßen zu dürfen.“

Gtmhub schätzt den gesamten Zielmarkt seiner OKR-inspirierten Geschäftsorchestrierungs-Plattform auf 25 Milliarden USD. Das Unternehmen, das 100 Mitarbeiter und Niederlassungen in Denver, Sofia, Berlin und London hat, ist ein „Remote-first“-Unternehmen und beabsichtigt, die Mittel für den Ausbau seiner Teams in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Kundenerfolg und Engineering zu verwenden, nachdem vor Kurzem mehrere leitende Angestellte mit früherer Einhorn- und IPO/Exit-Erfahrung für das Unternehmen gewonnen werden konnten.