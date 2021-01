SSGs strategischer Schritt nach Tokio zementiert ihren Status als APACs B2B Demand Gen Leader

CEO & President Michael Whife „geehrt" durch das Privileg, innovative Marketinglösungen in die Region zu bringen

TOKYO und DENVER, 12. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Selling Simplified Group, Inc. (SSG), gab heute die Eröffnung seiner Niederlassung in Tokio, Japan, bekannt. Es ist bereits der elfter Standort des Unternehmens im asiatisch-pazifischen Raum und etabliert das Unternehmen somit weiter als Marktführer für B2B Demand Gen in der APAC-Region.