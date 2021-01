Biontech bietet seinen Beschäftigten freiwillige Impfung an

(Im ersten Satz des 3. Absatzes wurde die Zahl der Biontech-Beschäftigten korrigiert ("mehr als 1300" statt "mehr als 3600" Beschäftigte); im zweiten Satz desselben Absatzes wurde ein Schreibfehler korrigiert ("bestehende" statt "bestehenden") und ein überflüssiges Leerzeichen entfernt.)

MAINZ (dpa-AFX) - Der Impfmittel-Hersteller Biontech bietet seinen Beschäftigten im Kampf gegen Corona nach einem Zeitungsbericht eine freiwillige Impfung an. Der Impfstoff solle auch Lieferanten und Vertriebspartnern in Deutschland und Österreich zur Verfügung gestellt werden, "die aktiv und direkt am Produktions- und Vertriebsprozess beteiligt sind", teilte das Unternehmen am Montag der Zeitungsgruppe VRM mit. Alle damit verbundenen Kosten würden von Biontech übernommen.