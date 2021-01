Umsatzsteigerung in lokalwährungen von 3.4% im jahr 2020 – starkes Q4 wachstum von 5.5%

Umsatzsteigerung von 3.4% in Lokalwährungen – Jahresumsatz von CHF 7.88 Milliarden (-2.9% in CHF)

Starkes Wachstum im vierten Quartal von 5.5% (organisch: 4.1%)

Abschluss der Akquisition von Adeplast (Rumänien), Übernahme der Modern Waterproofing Group (Ägypten), Ausbau der Partnerschaft mit CiDRA Concrete Systems (USA)

Aufbau neuer Fabriken in Kolumbien und China sowie Fabrikerweiterungen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Frankreich und der Schweiz

Sika erwartet für 2020 eine überproportionale EBIT-Steigerung und eine EBIT-Marge von rund 14%

Bestätigung der strategischen Ziele 2023 für nachhaltiges, profitables Wachstum

Das Jahr 2020 war von tiefgreifenden Herausforderungen geprägt, die sich weltweit durch COVID-19 gestellt haben. Aus den zum Teil lang anhaltenden Lockdowns in den meisten der hundert Länder, in denen Sika aktiv ist, resultierte eine stark eingeschränkte Bautätigkeit. Dank der starken Marktstellung und der schnellen und gezielten Implementierung von Massnahmen konnte Sika trotz der starken Auswirkungen der globalen Pandemie solide Umsatzzahlen generieren. Der Wachstumskurs wurde mit einer Umsatzsteigerung von 3.4% in Lokalwährungen fortgesetzt. Der Akquisitionseffekt belief sich auf 7.2% und hat entsprechend zur Umsatzsteigerung beigetragen. Ein starker negativer Währungseffekt von -6.3% führte zu einem Umsatzrückgang in Schweizer Franken von -2.9% auf CHF 7.88 Milliarden, was einen negativen Währungseinfluss von rund CHF 500 Millionen beinhaltet. Betrachtet man das vierte Quartal isoliert, konnte Sika ein starkes Wachstum in Lokalwährungen von 5.5% erzielen (organisch: 4.1%).

Paul Schuler, Vorsitzender der Konzernleitung: „Das Geschäftsjahr 2020 war von der weltweiten Corona-Pandemie geprägt mit zum Teil gravierenden Auswirkungen auf den Bau- und Automotive-Sektor. Dank des hohen Leistungswillens unserer Mitarbeitenden und der starken Kundenfokussierung ist es Sika in diesem überaus herausfordernden Marktumfeld gelungen, sich erfolgreich zu behaupten und überdurchschnittliche Ergebnisse zu liefern. Wir sind in einem weiterhin anspruchsvollen Umfeld sehr gut aufgestellt – dies verdanken wir unseren innovativen Produkten und Lösungen sowie unseren Mitarbeitenden, die auch in einer solchen Zeit zu Höchstleistungen fähig sind. Im Namen der Konzernleitung danke ich den weltweit 25’000 Mitarbeitenden für ihr grosses Engagement und ihre Identifikation mit unserem Unternehmen.“