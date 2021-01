Pressestimme 'Märkische Oderzeitung' zu Wahlkampf in Corona-Zeiten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 12.01.2021, 05:35 | 25 | 0 | 0 12.01.2021, 05:35 | FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Wahlkampf in Corona-Zeiten: "Die Vorsitzende des Ethikrats fordert es, Karl Lauterbach auch und Armin Laschet ebenso: Der Kampf gegen Corona möge bitte aus den Wahlkämpfen in diesem Jahr herausgehalten werden. Die Forderung ist natürlich ein Ding der Unmöglichkeit: Corona ist ein Jahrhundertereignis - und ausgerechnet dieses größte aller Themen soll ausgeklammert werden, wenn es darum geht, über künftige Regierungen zu entscheiden? Nein. Gerade weil Corona so wichtig ist, muss es auch verhandelt werden können. Aus der Forderung spricht daher vor allem ein tiefes Misstrauen gegen Wahlkampf als solchen. Offenbar trauen nicht einmal mehr Politiker selbst diesem Format die vernünftige Aufarbeitung relevanter Fragen zu. Das allerdings ist wirklich bedenklich."/yyzz/DP/he



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer