Shanghai (ots/PRNewswire) - Der führende chinesische Hersteller von autonomen

mobilen Robotern (AMR), der auch ein KI-Forschungszentrum betreibt, Quicktron

Intelligent Technology Co., Ltd ("Quicktron"), hat kürzlich eine neue

Finanzierungsrunde abgeschlossen. Die C+-Finanzierungsrunde wurde von der KION

Group, einem der weltweit führenden Anbieter von Flurförderzeugen und

Supply-Chain-Lösungen, Prosperity7 Ventures, dem diversifizierten Wachstumsfonds

von Aramco Ventures, sowie mehreren renommierten Investmentinstituten in China

angeführt. Der gesamte Erlös fließt in die Marktexpansion auf dem

internationalen Markt und die weitere technische Entwicklung, um die Mission des

Unternehmens, Menschen von manueller Handhabung zu befreien, voranzutreiben.



Grundlage für die erfolgreiche Finanzierung sind die beeindruckenden

Wachstumszahlen von Quicktron in den letzten Jahren. Das Betriebsergebnis hat

sich von 2017 bis 2019 fast verzehnfacht und das Gesamtauftragsvolumen im Jahr

2020 wird voraussichtlich mehr als 300 Prozent des Volumens von 2019 betragen.

Es wurde auch publik gemacht, dass Quicktron im nächsten Jahr einen Plan für die

Börsennotierung am Science-Innovation-Board vorlegen wird, um das Unternehmen

als erste börsennotierte AMR-Aktie zu etablieren.







Entwicklungsprozess des gesamten Bereichs von Anfang an miterlebt. Angesichts

der Tatsache, dass die weltweite Durchdringungsrate von AMR nur ein Prozent

beträgt, sieht Wei Yang noch ein ungenutztes Potential im Wert von 500

Milliarden CNY. Das Wachstum in diesem Sektor hat sich auch deshalb

beschleunigt, weil die Coronapandemie die Notwendigkeit, die Abhängigkeit von

manueller Arbeit in der Logistik zu reduzieren, verstärkt hat. Dies ist

besonders in Europa zu beobachten, wo der E-Commerce schnell wächst, weil die

Verbraucher zunehmend eine Präferenz für den Online-Einkauf entwickeln, was

immer mehr Einzelhändler dazu zwingt, auf den Online-Handel umzusteigen.



Die technische Entwicklung in diesem Bereich wird durch ausgefeilte Technologien

wie 5G und autonome Fahrzeuge unterstützt, die sich zunehmend durchsetzen. Diese

ermöglichen eine hohe Leistung, niedrige Kosten und schnelle Iterationen, was

F&E zu einer absoluten Priorität für Unternehmen macht, die der Konkurrenz

voraus sein wollen. Quicktron profitiert von sechs Jahren praktischer Erfahrung

in der Arbeit mit Kunden und Ressourcen und ist nun marktführend im Bereich der

technischen Innovation. Die aktuellen Angebote der Branche funktionieren

entweder sehr gut in selbst betriebenen Lagern oder sind gut in

Systemintegrationen; als führender Hersteller und Lösungsanbieter von Seite 2 ► Seite 1 von 2



Als Pionier in der AMR-Branche haben Wei Yang und Quicktron denEntwicklungsprozess des gesamten Bereichs von Anfang an miterlebt. Angesichtsder Tatsache, dass die weltweite Durchdringungsrate von AMR nur ein Prozentbeträgt, sieht Wei Yang noch ein ungenutztes Potential im Wert von 500Milliarden CNY. Das Wachstum in diesem Sektor hat sich auch deshalbbeschleunigt, weil die Coronapandemie die Notwendigkeit, die Abhängigkeit vonmanueller Arbeit in der Logistik zu reduzieren, verstärkt hat. Dies istbesonders in Europa zu beobachten, wo der E-Commerce schnell wächst, weil dieVerbraucher zunehmend eine Präferenz für den Online-Einkauf entwickeln, wasimmer mehr Einzelhändler dazu zwingt, auf den Online-Handel umzusteigen.Die technische Entwicklung in diesem Bereich wird durch ausgefeilte Technologienwie 5G und autonome Fahrzeuge unterstützt, die sich zunehmend durchsetzen. Dieseermöglichen eine hohe Leistung, niedrige Kosten und schnelle Iterationen, wasF&E zu einer absoluten Priorität für Unternehmen macht, die der Konkurrenzvoraus sein wollen. Quicktron profitiert von sechs Jahren praktischer Erfahrungin der Arbeit mit Kunden und Ressourcen und ist nun marktführend im Bereich dertechnischen Innovation. Die aktuellen Angebote der Branche funktionierenentweder sehr gut in selbst betriebenen Lagern oder sind gut inSystemintegrationen; als führender Hersteller und Lösungsanbieter von