Yuyu Pharma erhält von der koreanischen Fair Trade Commission die Note "A" für sein Compliance-Programm

Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) - Yuyu Pharma (CEO Robert Wonsang Yu, KRX:

000220) erhielt von der koreanischen Fair Trade Commission (FTC) die Bewertung

"A" für das Compliance-Programm (CP).



Yuyu Pharma (Yuyu) hat sein CP-Team im Jahr 2016 mit Hilfe der Anwaltskanzlei

Kim & Chang aufgebaut. Das CP-Team führt regelmäßig Compliance-Monitoring in

allen Abteilungen und Schulungen der Mitarbeiter durch. Die Vergabe eines

"A"-Ratings bei der ersten Bewertung ist das Ergebnis der kontinuierlichen

Bemühungen von Yuyu, sein Compliance-Programm zu stärken.





Die FTC weist den Unternehmen ein CP-Rating zu, indem sie 17 Indikatoren und 54detaillierte Metriken in 7 verschiedenen Bewertungskriterien untersucht. Zudiesen Kriterien gehören die Einrichtung und der Betrieb vonCompliance-Programmen, die Unterstützung durch das Top-Management, Handbücherzur Selbstverpflichtung, Schulungs- und Trainingsprogramme, Überwachungssysteme,Sanktions- und Anreizsysteme sowie die Wirksamkeit der Programme. Die gesamteSpanne der Best- und Worst-Case-Ratings reicht von "AAA" bis "D".CEO Robert Yu sagte: "Compliance und ethisches Management sind im heutigeninternationalen Geschäft unerlässlich. Wir freuen uns, dass die koreanische FTCein 'A'-Rating vergeben hat und wir werden unsere Compliance weiter stärken, umden globalen Standards zu entsprechen."Als Folgeschritt wird Yuyu Pharma voraussichtlich im Jahr 2021 dieZertifizierung des Anti-Korruptions-Managementsystems nach ISO 37001 erhalten.Die ISO 37001 soll Unternehmen dabei helfen, Bestechung zu verhindern,aufzudecken und darauf zu reagieren, während sie gleichzeitig dieAnti-Korruptionsgesetze einhalten.Informationen zu Yuyu PharmaYuyu Pharma (KRX: 000220) ist ein koreanisches Pharmaunternehmen, das 1941gegründet wurde und pharmazeutische Produkte, medizinische Geräte undNahrungsergänzungsmittel herstellt und vertreibt. Darüber hinaus engagiert sichdas Unternehmen in der Entwicklung innovativer Therapeutika in den BereichenNeurologie, Urologie und Ophthalmologie. Yuyu's Mission ist es, dieLebensqualität und das Wohlbefinden aller Menschen durch die Entwicklunginnovativer Gesundheitsprodukte und -dienstleistungen zu verbessern.Pressekontakt:Sean Yoon, hjyoon@yuyu.co.krLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1392726/Yuyu_Pharma_Logo.jpgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/135284/4809336OTS: Yuyu Pharma