Medienmitteilung



SoftwareONE übernimmt Optimum Consulting, einen marktführenden Technologie Experten für SAP-Cloud-Lösungen in den Vereinigten Staaten

Stans, Schweiz, 12. Januar 2021 - SoftwareONE Holding AG, ein führender globaler Anbieter von End-to-End-Software- und Cloud-Technologielösungen, gab heute die Übernahme von Optimum Consulting, einem SAP-zertifizierten Technologieberatungsunternehmen, bekannt. Optimum Consulting bietet Lösungen und Managed Services für Kunden, die ihre SAP-Umgebung in die Public Cloud migrieren und effizient betreiben wollen. Die Übernahme erweitert und stärkt die globalen SAP-Cloud-Fähigkeiten von SoftwareONE in den Vereinigten Staaten.



Das 2015 gegründete Unternehmen Optimum Consulting (

www.optimumconsulting.us) mit Hauptsitz in Louisville, Kentucky (USA) und Niederlassungen in Indien bietet vor allem US-Kunden, die zum Teil weltweit tätig sind, umfassende SAP Dienstleistungen und Lösungen an. Dies reicht von der Beratung über die Implementierung bis hin zu Managed Services bei der digitalen Transformation von SAP On-Premise-Lösungen zu SAP S/4HANA auf Public Cloud Hyperscale-Plattformen wie Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) und Google Cloud.



Ashley Gaare, President of North America, sagte: "Wir begrüssen die über 50 SAP-Technologieexperten von Optimum, die unsere SAP-Cloud-Kompetenzen in den Vereinigten Staaten deutlich stärken und erweitern werden. Gemeinsam mit unserem globalen SAP-Technology-Practice-Team werden wir unsere Kunden dabei unterstützen, die Business-Transformation von On-Premise in die Cloud voranzutreiben - ein Bereich, in dem wir in den nächsten Jahren ein beschleunigtes Wachstum sehen."



"Mit dieser Akquisition baut SoftwareONE sein weltweites SAP-Services-Angebot weiter aus - mittlerweile in über 27 Ländern -, um die steigenden Anforderungen der Kunden an effiziente SAP-Lösungen zu erfüllen. SoftwareONE adressiert deren Herausforderungen und unterstützt sie bei der Einführung optimaler Hyperscaler-Plattformen und S/4HANA", so Daniel DaVinci, globaler Verantwortlicher des SAP-Services-Geschäfts von SoftwareONE.