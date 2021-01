Implenia baut Forschungscampus für Empa Eawag in Dübendorf

Dietlikon, 12. Januar 2021 - Implenia realisiert die erste Etappe des neuen Empa-Campus Dübendorf mit einem Auftragsvolumen von rund CHF 56 Mio.. Baubeginn ist im Frühling 2021 mit Fertigstellung voraussichtlich bis im Herbst 2023.



Das aus einem zweistufigen Gesamtleistungswettbewerbs hervorgegangene Siegerprojekt von SAM Architekten sieht in der ersten Etappe den Neubau eines Laborgebäudes, eines Multifunktionsgebäudes sowie eines Parkhauses vor. Die Architektursprache dieser Bauten ist funktional elegant und vornehm zurückhaltend.



Das Laborgebäude besteht aus 23 neuen Laborräumen und 29 Büros in einem kompakten Bau mit hohen baudynamischen Anforderungen, sowie Multifunktionsflächen im Erdgeschoss. Im Multifunktionsgebäude stehen 1'000 m² Bürofläche im Edelrohbau zur Verfügung. Im Erdgeschoss befindet sich unter anderem eine Gastro-Fläche mit einer zum Campus-Platz gewandten Loggia. Das Volumen des Laborgebäudes beträgt knapp 40'000 m3, von Büro- und Parkhaus knapp 53'000 m3. Das Parkhaus mit über 260 Parkplätzen bietet Platz für die Empa-Flotte mit E-Tankstelle, Garage und Waschanlage und enthält eine Vorhaltefläche für künftige, mögliche Drittnutzungen wie Verkauf als Areal-Laden zur Campus- und Quartier-Benutzung. Für die Neubauten auf dem Empa-Campus wird eine Minergie-P-Eco Zertifizierung realisiert und die Tragstruktur des Parkhauses wird in einer innovativen Hybrid-Bauweise erstellt. Das gesamte Projekt wird mit BIM geplant und die Ausführung erfolgt nach den Methoden von Lean Construction.

