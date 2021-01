^ DGAP-News: Clean Power Capital Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges Clean Power Capital Corp.: Clean Power gibt Update zu PowerTaps Markteinführung von Wasserstofftankstellen in Kalifornien im Jahr 2021:

Clean Power Capital Corp.: Clean Power gibt Update zu PowerTaps Markteinführung von Wasserstofftankstellen in Kalifornien im Jahr 2021:

---------------------------------------------------------------------------

Clean Power gibt Update zu PowerTaps Markteinführung von Wasserstofftankstellen in Kalifornien im Jahr 2021:

In Übereinstimmung mit dem von Kaliforniens Gouverneur Newsom vorgeschlagenen Konjunkturprogramm



VANCOUVER, British Columbia, 12. Januar 2020 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Clean Power ist von der Ankündigung des Gouverneurs von Kalifornien, Newsom, für seinen Vorschlag ermutigt und begrüßt, im Rahmen eines 4,5-Milliarden-Dollar-Konjunkturvorschlags für den Staatshaushalt 20211 die Bereitstellung von 1,5 Milliarden Dollar für Unternehmen, die in den Bau und die Instandhaltung von Lade- und Wasserstoffbetankungs-Infrastruktur investieren werden.



Gouverneurs Newsoms Ankündigung steht im Einklang mit PowerTaps Vorbereitung für die Wasserstofftankstellengenehmigungen, während sie die Einführung der ersten Wasserstofftankstellen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 ausarbeiten. Die PowerTap-Wasserstofftankstellen werden gemäß dem Genehmigungsleitfaden2 des California Governor's Office of Business and Economic Development (GO-Biz) fertiggestellt und installiert.

Wie in Clean Powers Pressemitteilung von 15. Dezember 2020 bekannt gegeben, plant PowerTap auch die Teilnahme am Low Carbon Fuel Standard Infrastructure Credit Program ("LCFS", Standardinfrastrukturprogramm für Treibstoff mit niedrigem Kohlenstoffgehalt) des US-Bundesstaates Kalifornien, das PowerTap die Möglichkeit bietet, Einnahmen aus dem kontinuierlichen Verkauf seiner erworbenen LCFS-Zertifikate auf den Emissionshandelsmärkten zu generieren, noch bevor Einnahmen aus dem Verkauf von Wasserstoff erzielt werden.

Raghu Kilambi, CEO der PowerTap Hydrogen Fueling Corp., sagte: "PowerTap plant die Markteinführung der Wasserstofftankstellen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 und wird in naher Zukunft erste Markteinführungspartner bekannt geben. Die in Kalifornien angekündigten Konjunkturpläne für die Wasserstoffinfrastruktur unterstützen PowerTaps aggressive Markteinführungsstrategie. Darüber hinaus ist PowerTap optimistisch, dass die US-Bundesregierung neue grüne Initiativen einführen wird, die Anreize und Finanzmittel für den Wasserstoffinfrastrukturraum beinhalten, da die künftige Biden-Administration und die Demokraten mit dem Gewinn von zwei wichtigen Stichwahlen im Bundesstaat Georgia für den Senat die Kontrolle über den Senat der Vereinigten Staaten erlangen.