Libero durchschneidet 80,77 m mit 0,43 % CuÄq ab Oberfläche bei Big Red

Vancouver (British Columbia), 12. Januar 2021. Libero Copper & Gold Corporation (TSX-V: LBC, OTCQB: LBCMF, DE: 29H) freut sich, die Analyseergebnisse von zwei Bohrlöchern des Porphyr-Kupfer-Ziels Terry beim Projekt Big Red im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Beide Bohrlöcher enthalten auf ihrer gesamten Länge eine Kupfermineralisierung: 0,24 Prozent Kupfer auf 172,2 Metern in BR-20-25 bzw. 0,16 Prozent Kupfer auf 182,88 Metern in BR-20-24. In diesen Intervallen sind oberflächennahe, stark erhöhte Zonen mit einer Kupfer- und Silbermineralisierung enthalten, einschließlich 0,36 Prozent Kupfer und 2,45 Gramm Silber pro Tonne auf 80,77 Metern, einschließlich 0,71 Prozent Kupfer und 4,3 Gramm Silber pro Tonne auf 13,72 Metern (BR-20-25) sowie 0,29 Prozent Kupfer und 2,23 Gramm Silber pro Tonne auf 42,67 Metern (BR-20-24). Die Analyseergebnisse für zwei weitere Bohrlöcher bei Terry sind noch ausstehend.