Auch wenn die Encavis Aktie gestern einen kräftigen Rückschlag hinnehmen musste von mehr als 6%, ist das “noch kein Beinbruch”. Es sollte nicht vergessen werden, dass die Aktie nahe ihrem Allzeithoch handelt und Gewinnmitnahmen durchaus legitim und gesund für eine Aktie sind.Und die Tatsache eines Kursrückgangs ohne erkennbare Nachricht zeigt, wie dünn die Luft an einem Markt wird, der sehr gut gelaufen ist. Jedenfalls ist Encavis eine Aktie, die zeigt “mit Nachhaltigkeit” kann man mittel- und langfristig “gutes Geld ” verdienen. Und die gerade fertiggestellten spanischen Windparks mit über 500 MW und sehr guten wirtschaftlichen Eckdaten sind wohl erst der Anfang auf dem Weg der Encavis zum (noch größeren) Bestandshalter.

Transaktion zeigt Marktnähe des Assetmanagements

Und auch beim Asset Management, das über die Tochter Encavis Asset Management AG angeboten wird, läuft es. Auf dem umkämpften Zweitmarkt für Windanlagenparks oder Anlagen konnte ein Zukauf von insgesamt 4 Windanlagen mit einer Gesamtleistung von 53 MW realisiert werden. Und der Zukauf ergänzt den von der BayernLB aufgelegten luxemburger Spezialfonds, der den Namen der Encavis trägt.

“Transaktionen im Windsektor in dieser Größe sind in Deutschland schwer zu finden und bedürfen viel Fach-Expertise und enger Partnerschaften“, begrüßt Karsten Mieth, Vorstandssprecher der Encavis Asset Management die erfolgreiche Transaktion. Insgesamt vier Anlagen, gelegen in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland, versorgen 41.000 Haushalte mit grünem Strom und sparen jährlich 51.000 Tonnen schädliches CO 2 ein.

Und der Fonds ist eine Erfolgsstory in einem Markt ohne große Anlagealternativen: Bereits über 50 Kreditinstitute haben sich an dem Erneuerbaren-Energien-Fonds der Encavis beteiligt und sind derzeit zu knapp zwei Dritteln in deutsche Wind- und Solarparks investiert und zu gut einem Drittel in Wind- und Solarparks in Frankreich, den Niederlanden und Finnland.

BioNTech’s Ugur Sahin überraschte auf Investorenkonferenz mit einer Zahl: 2 Mrd Impfdosen in 2021 produzierbar. Bisher sprach man von 1,3 Mrd

flatexDEGIRO mit Rekordjahr – 2021 soll super werden – ungetrübter Wachstumswert? Die Gebührenhöhe könnte…