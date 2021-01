Vancouver, British Columbia, Kanada – 12. Januar 2021 – Noram Ventures Inc. (“Noram” oder das “Unternehmen”) (TSX - Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen seine Bohrungen im Clayton Valley wieder aufgenommen hat. Die erweiterte Genehmigung wurde Ende 2020 vom Bureau of Land Management akzeptiert. Die Phase V umfasst 12 Bohrlöcher mit einer maximalen Tiefe von 500 Fuß. Das sind die tiefsten Bohrungen, die das Unternehmen bislang durchgeführt hat, und die 3 abgeschlossenen Bohrlöcher wiesen alle positive Tonerde in einer Tiefe von mehr als 400 Fuß auf.

Am 7. Januar 2021 wurde verkündet, dass der Betrieb der Mine Silver Peak von Albemarle Corp., auf der sich Lithiumlaugen-Verdunstungsteiche in einer Entfernung von 1,2 km von Norams Liegenschaft Zeus befinden, ausgeweitet wird (https://www.albemarle.com/news/albemarle-announces-expansion-of-nevada ...). Außerdem möchte Albemarle ein Programm starten, um “mit der Exploration nach Ton für die kommerzielle Lithiumproduktion zu beginnen sowie die richtige Technik zu finden, um die Lithiumproduktion aus Tonerde in der Region schneller durchführen zu können.” Als einziger Lithiumproduzent in Nordamerika wirkt sich dies äußerst günstig auf Noram aus.

“Die neuesten Meldungen von Tesla, Albemarle und Cypress wurden von den Investoren sehr gut aufgenommen. Die Lithiumindustrie macht trotz der Unsicherheiten durch die Pandemie weiterhin Schlagzeilen. Analysten sagen ein besseres Preisumfeld für Lithium voraus; wir konnten sogar einen Preisanstieg für Lithiumkarbonat (Reinheit von 99,5%) in China in den vergangenen Monaten beobachten. Und der bevorstehende Regierungswechsel in den USA kündigt Gutes für die Zukunft der grünen Energie in den USA und für Noram an “, meinte Anita Algie, CFO und Director.

Über Noram Ventures Inc.

Noram Ventures Inc. (TSX-V: NRM; Frankfurt: N7R/ OTCQB: NRVTF) ist ein Junior-Explorationsunternehmen mit Sitz in Kanada, dessen Ziel darin besteht, Lithiumlagerstätten zu erschließen und sich als kostengünstiger Lieferant zu etablieren. Das primäre Projekt des Unternehmens ist das Lithiumprojekt Zeus („Zeus”) in Clayton Valley, Nevada. Das Projekt Zeus verfügt über eine aktuelle Ressourcenschätzung von 124 Millionen Tonnen mit 1.136 ppm Lithium als angedeuteten Ressourcen und 77 Millionen Tonnen Lithium mit 1.045 ppm Lithium als vermuteten Ressourcen (Mindesterzgehalt von 900 ppm Li: 1,18 Millionen Tonnen Lithiumkarbonat-Äquivalent – „LCE”.