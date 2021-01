BetterLife stellt Update für Aktionäre und Produktentwicklungsplan für 2021 vor

VANCOUVER, 12. Januar 2021 – BetterLife Pharma Inc. („BetterLife“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BETR/OTCQB: BETRF/FRA: NPAU), ein aufstrebendes Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Kommerzialisierung von hochmodernen Therapien bei psychischen Störungen und Virusinfektionen konzentriert, freut sich, einen Überblick über die wichtigsten Pläne des Unternehmens für dieses Kalenderjahr zur Entwicklung von drei neuartigen therapeutischen Produkten zu geben, die jeweils einen bedeutenden, noch nicht gedeckten Bedarf mit einem Marktpotenzial von mehreren Milliarden Dollar decken.

„Die letzten 6 Monate des Jahres 2020 waren für BetterLife Pharma ein sehr transformativer Zeitraum, der mit Meilensteinen, einem steigenden Aktienkurs und der Entwicklung einer zukünftigen Roadmap für ein höheres Wachstum und einen höheren Shareholder Value gefüllt war. Wir entwickeln nicht nur proaktiv hochmoderne psychedelische Produkte der nächsten Generation wie TD-0148A, um allein bis 2027 mit einem prognostizierten Wert von 6,85 Milliarden Dollar zu einem Marktführer in einem aufstrebenden Markt zu werden, sondern wir sehen auch große Fortschritte bei der Entwicklung von AP-003 zur Behandlung pandemischer viraler Atemwegsinfektionen und der AP-001-Cremeformulierung zur Behandlung des humanen Papillomavirus. Wir freuen uns auch sehr auf unser Treffen mit der FDA Anfang März. Heute bin ich sehr stolz und freue mich, den bisherigen, gegenwärtigen und zukünftigen Aktionären unseres aufstrebenden Unternehmens diese Roadmap für 2021 und darüber hinaus vorzustellen. Ahmad Doroudian, CEO von BetterLife Pharma Inc.

TD-0148A

TD-0148A (2-Brom-Lysergsäurediethylamid, 2-Brom-LSD) ist ein oral verabreichtes, nicht halluzinogenes LSD-Analogon. BetterLife plant, TD-0148A für die Behandlung von psychischen Störungen wie schweren Depressionen, posttraumatischen Belastungsstörungen und Substanzabhängigkeiten zu entwickeln. Der klinische Schwerpunkt des Unternehmens wird zunächst auf behandlungsresistenten Depressionen liegen.

BetterLife plant im 2. Quartal ein Pre-IND-Treffen mit der US-amerikanischen FDA mit dem Ziel, in diesem Kalenderjahr ein neues Prüfpräparat einzureichen und eine klinische Phase-1-Studie an gesunden Freiwilligen einzuleiten.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Gesundheitsbehörden plant das Unternehmen auch parallel zur IND-Einreichung Studien unabhängiger Prüfärzte, die in Q1-Q2 beginnen sollen.