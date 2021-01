Delivery Hero gründet Venture Capital Fonds DX Ventures um Innovationen in der Essens- und Lieferindustrie voranzutreiben

Delivery Hero gründet unabhängig verwalteten Venture Capital Fonds DX Ventures mit dem Ziel, die nächste Generation globaler Entrepreneure zu unterstützen

Die Investmentstrategie konzentriert sich darauf, gründergeführte Unternehmen mit Kapital zur Erfüllung ihrer Visionen auszustatten, um eine große Bandbreite traditioneller Industrien zu revolutionieren

DX Ventures verfügt über ein Startkapital von 50 Millionen Euro, um weltweit in vielversprechende Wachstumsunternehmen in den Bereichen On-Demand Service, Lebensmitteltechnologie, nachhaltige Innovation, künstliche Intelligenz, FinTech und Logistik zu investieren

Berlin, 12. Januar 2021 ﹣ Delivery Hero SE ("Delivery Hero"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Gründung von DX Ventures, einem unabhängig verwalteten Venture Capital Fonds für Investitionen in innovative, gründergeführte Unternehmen bekanntgegeben. DX Ventures verfügt über ein Startkapital von 50 Millionen Euro für den weltweiten Einsatz und ist vollständig von Delivery Hero SE finanziert. Der Fokus des Fonds wird auf zahlreichen zukunftsgerichteten Branchen liegen, darunter On-Demand Service, Lebensmitteltechnologie, nachhaltige Innovation, künstliche Intelligenz, FinTech und Logistik.

Duncan McIntyre, Managing Director von DX Ventures: "Delivery Hero ist eine Familie von Gründern. Investitionen in Unternehmergeist sind seit jeher ein wichtiger Teil unserer Erfolgsgeschichte. Wir wissen, welchen Chancen und Herausforderungen Startups gegenüberstehen, weil wir genau diese Erfahrungen selbst gemacht haben. Delivery Hero kann eine hervorragende Erfolgsbilanz für Investitionen in führende Technologieunternehmen sowie ein tiefes Verständnis für die globale Liefer- und Lebensmittelbranche vorweisen. Wir sind stolz darauf, mit DX Ventures die Gründer und Unternehmen, in die wir investieren, auf ihrem Weg zum langfristigen Erfolg begleiten zu können."