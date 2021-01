Phyton Biotech gibt die erfolgreiche Entwicklung pflanzlicher Zelllinien als Quelle für einen Schlüsselbaustein zur Behandlung von seltenen Hautkrankheiten bekannt

Mit der proprietären Plant Cell Fermentation-Technologie PCF von Phyton entwickelten die Forscher erfolgreich ertragreiche pflanzliche Zelllinien von V. californicum und erstellten Protokolle zur Kryokonservierung, die eine stabile langfristige Lagerung der Zelllinien in flüssigem Stickstoff ermöglicht. Darüber hinaus stellte Phyton Biotech seine Fähigkeit unter Beweis, mittels PCF Cyclopamin direkt aus Pflanzenzellkulturen von V. californicum zu exprimieren. Das Unternehmen wies zudem nach, dass Cyclopamin in einer Standard-Bioreaktorumgebung auf effiziente Weise exprimiert werden kann. Die weitere Entwicklung und die Ausweitung auf ein kommerziell nutzbares großtechnisches Verfahren sind für die nächste Projektphase vorgesehen.

„Derzeit stammt das Rohmaterial für Patidegib von der Wildpflanze Veratum californicum. Wir sind zwar bemüht, die Pflanze auf nachhaltige Weise zu ernten Doch ein auf Pflanzenkulturen basierendes Konzept wäre höchst wünschenswert“, so Gerd Kochendoerfer, Ph.D., Senior Vice President und Head of Operations von PellePharm. „Wir sind für die technischen Fortschritte dankbar, die die Mitarbeiter von Phyton erzielt haben. Gleichzeitig hoffen wir, dass wir in der Lage sein werden, die innovativen Dienstleistungen von Phyton als alternativer Lieferant dieses Rohstoffs durch eine großtechnische Produktion für die potenzielle Kommerzialisierung des topischen Gels Patidegib zu nutzen.“

PellePharm untersucht derzeit im Rahmen einer Phase-3-Studie zur Reduzierung der Basalzellkarzinom-Belastung bei Patienten mit dem Gorlin-Syndrom die Sicherheit und Wirksamkeit des topischen Gels Patidegib. Darüber hinaus führt das Unternehmen eine Phase-2-Studie durch, bei der das Medikament zur Behandlung von Hochfrequenz-Basalzellkarzinomen (HF-BZK) untersucht wird.

Neben diesen technischen Meilensteinen wurde der Patentschutz vor kurzem dank einer Patenterteilung durch das Europäische Patentamt (EPA) weiter ausgebaut.

Colin Marr, President von Phyton Biotech, merkt zu diesen Fortschritten Folgendes an:

Wir freuen uns, dass wir bei diesem Projekt einen bedeutenden Meilenstein erreicht haben, bei dem wir den Nachweis für die Machbarkeit der Entwicklung von Cyclopamin durch den Einsatz unserer PCF-Technologie erbracht haben. Wir freuen uns auch, dass diese Technologie mit dem Produkt von PellePharm für die medizinische Behandlung von Patienten eingesetzt werden kann, die am Gorlin-Syndrom leiden. Wir sehen der weiteren Zusammenarbeit mit PellePharm, einem wichtigen Kunden von Phyton, gespannt entgegen und wünschen dem Unternehmen viel Erfolg bei der Entwicklung dieser revolutionären medizinischen Therapie.